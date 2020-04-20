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討主權再出招　中國公告南海島礁海底地物新命名

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▲大陸命名南海島礁。（圖／翻攝自中國民政部官網）

▲大陸命名南海島礁。（圖／翻攝自中國民政部官網）

文／中央社台北19日電

中國近來對南海的主權聲索動作 不斷。繼在三沙市轄下增設「西沙區」、「南沙區」後 ，中國民政部今天公告新一批南海島礁及海底地物的命名，是繼1983年公告南海島礁名稱後的又一波命名。

根據中國民政部官網19日公告，這一批命名包括25個島礁及55個隱沒在海面下的海底地物（中國稱為「海 底地理實體」）。 對照公告提供的經緯度，這些島礁及海底地物分別 位在西沙群島及南沙群島。其中如「中建西海底峽谷群 」等部份海底地物的所在位置，更位在西沙群島與越南 本土之間的海面下。

1949年中共建政後，中國對南海各島礁的名稱，基本仍沿用1949年之前中華民國政府使用的名稱。1983年4月，中國官方以「中國地名委員會」的名義，公布「 我國南海諸島部分標準地名」，有了自己的命名，但絕大部份仍與先前相同。

2012年9月中國與日本因釣魚台主權問題發生摩擦後，中國官方也曾公布一批對釣魚台列嶼大小島嶼、礁岩的新命名，被視為中國對釣魚台行使主權的象徵性動作。

在此之前，中國先是在2012年7月24日，正式將海南省轄下的西沙、南沙、中沙群島島礁，劃設為地級「 三沙市」，並成立各政權機構。今年4月18日，中國民政部進一步公告，將三沙市轄下再設置縣級的「西沙區 」（含中沙群島）及「南沙區」，並成立區政府，分別 設在永興島及永暑礁。（編輯：邱國強/張淑伶）

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