鋒面、冷空氣周二起變天！「雨最多」時間點曝　一張圖看一周雨怎麼下

▲周二起天氣將明顯轉變，中部以北、東半部受到鋒面通過、華南雲雨區影響將有明顯降雨。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

一周天氣出爐！氣象局表示，周二起天氣將明顯轉變，中部以北、東半部受到鋒面通過、華南雲雨區影響將有明顯降雨，另外，東北季風增強，北部高溫從今天30度一路降至20度左右，以周三至五清晨最冷，中部以北、東北部低溫剩15-17度。

氣象預報員官欣平表示，未來一周天氣逐步轉濕涼，周一是天氣轉變過渡期，有道鋒面掠過北部海面，因此北台灣水氣增加，北部、東半部有零星飄雨。溫度方面，北部也會略降溫，從今天高溫30度，降至27-28度，中南部及花東影響小，仍可維持29-32度高溫。

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▲氣象局一張圖說明一周雨區。（圖／中央氣象局）

比較明顯的天氣系統影響時間點落在周二以後，周二至周五鋒面通過，緊接著東北季風增強、華南雲雨區靠近，降雨以北部、東半部為主，雨勢會比周一明顯許多。

受到東北季風、華南雲雨區影響，周二至周五這段期間降雨最明顯，全台雲量變多，雨區也從北部擴及到中部以北，甚至南部山區，其中，中部以北東北部更要留意局部較大雨勢。

▲周二至周五降雨最明顯，中部以北東北部更要留意局部較大雨勢。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

溫度方面，受到東北季風影響，北台灣高溫明顯下降，從周一、二高溫27-28度，一路下降20-23度，最冷時間點落在周三、四、五清晨，中部以北及東北部低溫15-17度，；南部、花東也會稍轉涼，高溫略降2-3度，低溫則為19-20度。

要到周六、下周日，東北季風、華南雲雨區影響才會減弱，各地溫度回升，下雨也逐漸緩和下來。