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把握32度好天氣！北部周一起「連下6天」　雨區擴大、最低溫時間曝光

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▲▼下雨,雨天,天氣,行人,路人,雷陣雨,梅雨,降雨。（圖／記者李毓康攝）

▲氣象局指出，周一微弱鋒面通過台灣北部海面，北部水氣跟著增多。（圖／資料照／記者李毓康攝）

記者陳俊宏／台北報導

把握好天氣，北部周一起連下6天雨！根據中央氣象局預報，北部周一到周六都有水氣；其中周四至周六加上華南雲雨區東移，水氣更多，除了中部以北及東半部地區外，南部山區也有降雨的可能。氣象專家吳德榮說，周二起春雨綿綿。

氣象局表示，今天（19日）白天依然偏暖有陽光，降雨集中在東半部地區，然而，午後北部地區及中南部山區也有零星雷陣雨可能出現；西半部高溫仍然是30至32度，東半部也有27至29度。

請繼續往下閱讀...

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

氣象局指出，周一微弱鋒面通過台灣北部海面，北部水氣跟著增多，除東半部地區有局部短暫陣雨外，北部地區也開始雲量增多有些飄雨，其他地區為多雲到晴。

氣象局說，周二、周三另一鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼，北部及東半部地區有局部短暫陣雨，中部地區也會逐漸從多雲轉為有局部短暫陣雨的天氣，其他地區為多雲。

氣象局提醒，周四至周六東北季風及華南雲雨區東移影響，北部及東北部天氣較涼，水氣更多，除了中部以北及東半部地區外，南部山區也有降雨的可能，雲量都偏多。

▼台北市未來幾天溫度逐日下滑。（點圖可放大／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，周一鋒面靠近，北部雲量增、氣溫降稍轉涼，其他各地多雲時晴、舒適微熱；北海岸、北部山區及東半部偶有零星降雨的機率。

吳德榮表示，周二下午起鋒面南下，冷空氣不強、氣溫逐日緩降，周五降至最低溫時還有15、16度；但水氣多，天氣型態由「溫暖少雨」轉變為「濕涼多雨」。他說，周二下午北部及東半部轉陰有局部雨；周三至周五降雨範圍向南擴展至中部，並有較大雨勢的機率；周六降雨減緩，北部及東半部仍有局部雨，氣溫略回升，天氣仍偏涼。

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