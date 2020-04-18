氣象局示警「還有冷空氣」+較大降雨！2波鋒面變天時間曝　濕冷再降10℃

▲氣象局示警：下周還有冷空氣＋較大降雨訊號。（圖／中央氣象局）



記者許力方／綜合報導

「還會有冷空氣喔！」中央氣象局月長期天氣展望顯示，未來第一周期中至第二周期初，有較大降雨訊號，全台各地較為濕冷，降雨以中部以北、東半部為主。預估20日（下周一）第一波微弱鋒面通過台灣北部海面，北部開始雲多飄雨，21日（下周二）又有另一道鋒面通過、東北季風增強，北東轉涼有局部陣雨，從30度一路再降溫剩不到20度。

氣象局預報，入夜至19日（周日）清晨除了東半部地區有海面移入的對流，宜花東可能有陣雨外，清晨南部也有些降雨機率；白天各地依然偏暖有陽光，降雨集中在東半部地區，午後北部地區及中南部山區也有零星雷陣雨可能出現。西半部高溫仍可達30至32度。

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▲東北季風將報到，下周北台再降溫剩不到20度 。



20日有一波微弱鋒面將通過台灣北部海面，北部水氣跟著增多，除東半部地區有局部短暫陣雨外，北部也開始雲量增多有些飄雨。氣象局指出，21、22日（下周二）另一波鋒面通過及東北季風增強，北部、東北部轉涼，有局部短暫陣雨，中部也會逐漸從多雲轉為有局部短暫陣雨的天氣。

氣象局預估，23至25日（下周四至六）東北季風及華南雲雨區東移影響，北部及東北部天氣較涼，水氣更多，除了中部以北及東半部地區外，南部山區也有降雨的可能，雲量都偏多。

天氣風險公司總經理彭啟明則分析，19日晚間鋒面尾端掠過台灣北部海面，20日北部、東北部水氣稍微增多，轉為多雲天氣，也不排除有下雨機會。到了21日有另一波結構較完整的鋒面南下，中部以北將轉為陰有陣雨，一直到下周末台灣附近水氣都多，整體感受濕涼，建議大家好好把握這兩天的穩定天氣。

▼未來第一周期中至第二周期初，有較大降雨訊號，全台各地較為濕冷。

