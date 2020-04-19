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今年梅雨季何時開始？　賈新興說話了：有兩波！開始的晚

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記者陳俊宏／台北報導

今年梅雨季何時開始？天氣風險公司總監賈新興表示，預估2020年梅雨特徵「開始的晚」，且有兩波，請保持滾動更新。氣象局指出，每年的5到6月是台灣的梅雨期，就氣候而言，平均約有4至5個梅雨鋒面系統影響。

▲▼ 下雨天 ,梅雨 。（圖／記者張一中攝）

▲每年5、6月為台灣梅雨季。（圖／資料照／記者張一中攝）

請繼續往下閱讀...

賈新興18日在臉書說，根據目前的資料顯示，有利梅雨形成的大環境時間點落在5月21日至5月31日；5月16日至5月20日大氣低空氣流場分布顯示，整個太平洋高壓的勢力盤據了整個南海，西南氣流尚未建立起來。

賈新興指出，第二波有利梅雨形成的大環境時間點，在6月6日至6月16日，整體上因為梅雨來得晚，5月的氣溫異常偏暖，降雨偏少；6月的氣溫仍舊偏暖，降雨正常至偏少。

今年梅雨季何時開始？　賈新興說話了：有兩波！開始的晚。（圖／翻攝賈新興臉書）

▲▼賈新興分析今年梅雨季時間。（圖／翻攝賈新興臉書）

今年梅雨季何時開始？　賈新興說話了：有兩波！開始的晚。（圖／翻攝賈新興臉書）

賈新興表示，這個指標主要是預測有利梅雨形成的大氣環境條件何時建立，氣候上一般是5月15日至5月20日；過去兩年的預測校驗，2018年這個指標表現得相當好，完美掌握到遲到的梅雨，2019年該指標變動來得大一些，一直到4月20日後的預測才掌握到去年梅雨的腳蹤。

賈新興也說，雖然這個指標用了24組cfsv2的預報資料，但天氣和氣候預報仍有其不確定性，如有變化也會隨時更新，也請大家隨時留意最新的資訊，保持滾動更新保持。

氣象局指出，每年的5到6月是台灣的梅雨期，就氣候而言，平均約有4至5個梅雨鋒面系統影響，其中又以5月中旬到6月中旬的降雨機率較大；每個梅雨鋒面系統可能導致連續數天的陰雨，兩者之間就可能有較晴朗的天氣，但若有2個或更多梅雨鋒面系統接續影響，則會使連續陰雨的天數相對增長，因此雖梅雨期常有連續陰雨天氣，但也並非意味在這段期間會天天降雨。

氣象局表示，梅雨鋒面連續性的降雨，且會伴隨有較劇烈的雨勢，若未加防範往往造成災害；但梅雨並不全只是會致災、有害處而已，台灣各地區全年大約有19%至33%的雨量，是集中在5、6月梅雨期，它帶來的豐沛降雨是僅次於颱風的重要水資源來源。

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