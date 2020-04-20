alice+olivia口罩印上標誌性Stace Face圖案　還能幫忙做公益

有著可愛的娃娃頭，是alice + olivia的招牌特色，而全球各個品牌都投入對抗新冠肺炎的這時，alice + olivia向一線醫療工作者捐贈5,000個口罩，並製作了印有Stace Face戴墨鏡娃娃頭圖案的口罩，保護非緊急護理人員並幫助保護N95口罩以供長期使用。

自COVID-19爆發以來，alice + olivia已動員其設計團隊，生產團隊和工廠分兩部分進行倡議，向需要幫助的醫院和社區製作和分發防護口罩。第一輪5,000口罩分發給位於林肯醫院和布朗克斯的蒙特菲奧雷醫療中心，以及紐約市安全地平線-安全中心(關注虐待受害者)和亞利桑那州的文斯爾癌症中心。

alice + olivia將推出該計劃的第2部分為公眾推出口罩，同時向我們的社區宣傳每天戴口罩對阻止社區擴散的重要性，以響應疾病控制中心和世界衛生組織的呼籲。首輪alice + olivia口罩將捐贈給醫護人員，及後公眾及顧客亦可購買，標誌性的“ Stace Face”圖案旨在保護非緊急護理人員並幫助保護N95口罩以供長期使用，它們由平針織材料製成，可重複使用，耐洗和舒適。

這些口罩在aliceandolivia.com上的零售價為10美元，並開始接受預訂。對於每售出一枚口罩，alice + olivia都會向醫學界及其他地區捐贈同樣數目的口罩。目前正在生產的口罩將配備醫用級過濾器，並採用該品牌的餘數材料設計，進一步體驗了品牌在減少織物浪費方面的承諾。

在接下來的幾周中，alice + olivia將開展社交媒體運動 #MaskTogether，以幫助教育公眾戴口罩對減少社區擴散的重要性，品牌創始人兼首席執行官Stacey Bendet表示: “戴口罩是我們彼此保護和減少社區傳播以阻止病毒傳播的共同責任。讓我們 #MaskTogether一起展示與我們的社區以及在前線與這場危機作鬥爭的醫生，護士，送貨人員和急救人員共度時艱。口罩不僅是功能上的必需品，而且是時尚的必需品。帶著愛與社區的訊息，讓我們團結起來互相保護。”

※SANDY HSU

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