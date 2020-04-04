▲清明連假搭客運，桃園景點交通好康報你知！

▲搭乘大眾運輸戶外遊，可以免除交通壅塞、停車困擾。（圖／中壢監理站提供）

記者楊淑媛／桃園報導

清明連假即將結束，公路總局中壢監理站4日指出，趁著連假前夕戶外遊，搭乘大眾運輸是好選擇，可以免除交通壅塞、停車困擾。其中，「台灣好行大溪快線、小烏來線及石門水庫線」可以帶您暢遊大溪老街、慈湖、小烏來天空步道及石門水庫等景點；若能搭配「iBus」公路客運APP，更能輕鬆掌握班車動態，搭車轉乘無煩惱。

中壢監理站吳金全站長4日提醒大家，要享受各項好康轉乘優惠，記得一定要使用電子票證，進出車站及上下車別忘記過卡，才不會讓優惠白白溜走。另外連假期間各地道路容易壅塞，自行開車堵在車陣中走走停停，既煩惱又累人，搭乘大眾運輸更是不錯的好選擇，由專人來幫大家開車，才是真正輕鬆無負擔。

民眾如果還是需要自行開車，出門前請記得檢查車輛狀態，並可透過「高速公路1968」、「省道即時交通資訊」、「幸福公路」等APP掌握最新路況，儘量避開塞車時段及路段。

近期新冠肺炎疫情仍然嚴峻，各項公共運輸都已配合加強消毒等防疫措施，請大家安心搭乘，同時也請大家共同配合乘車量測體溫等作業，並隨時留意自身身體狀況，保護自己也保護別人；若有發燒、咳嗽等不適症狀，請配戴口罩並主動就醫，或是撥打1922免付費防疫專線尋求協助。

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