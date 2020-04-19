不甩韓國瑜？小港郵局不排除照常開門　衛生局震怒曝2下場「可強制清空」

▲小港郵局被高雄市政府列名為20日封館之一 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

磐石軍艦有8名確診案例在高雄市，這讓高雄市政府急壞了，而且依照疫調的足跡結果框列的市區裡頭的7個館，下令在20日當天通通要封閉一天，其中包含了小港郵局，高雄郵局李姓副局長對外表示，已經有衛生局的人來消毒，所以還是會照常營業，這讓衛生局簡任技正潘炤穎相當火大，表示只要開門營業，就「強制清空」並開罰。

高雄郵局的李姓副局長19日晚間7時許致電媒體，19日下午衛生局人員已經前往小港郵局消毒，所以20日會照常營業，希望電視台記者能幫忙拿掉「跑馬燈」。《ETtoday新聞雲》隨即致電求證，他表示：「我們現在要以市政府為準，還在聯絡市府，現在還是要以市政府的公告為主。」記者追問：「原本是要繼續營業，現在要以市政府為準，就對了」，李姓副局長說：「對..對..現在以市政府發布為準啦。」

▲小港郵局被高雄市政府列名為20日封館之一 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

李副局長受訪時指出，現在以市府發布為準，明天還是員工都要到，「員工都要到，而衛生局他們也會到，現在就是以發布的為主」。但是員工到，究竟營不營業？他沒把話說死：「就是以市府為主，市政府說可以我就可以營業。」

不過潘炤穎的態度很堅決，強硬表示，只要小港郵局開門營業，將會面臨強制清空以及開罰，同時也透露，封館原因除了是要消毒之外，也要是要進行後續的疫調來掌握裡頭員工的健康情況。