首日預估送出30萬份！家樂福「消費1元送1600元」　4/20最後一天

▲家樂福示意圖。（圖／記者蕭筠攝）

記者蔡玟君／台北報導

受新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊，家樂福宣布推出限時2天「台灣加油 WE CAN HELP」的購物優惠方案，只要是會員於19、20日2天至賣場消費，不限金額即送出1600元振興券，且美食街、商店街也可以使用，家樂福表示，活動第一天預估送出30萬份，要讓消費者在這非常時期能省就省。

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▲家樂福送振興券。（圖／業者提供）

家樂福搶先其他通路業者於全台門市推出「振興券」，19日至20日限時2天，只要是憑會員卡凡在賣場消費，不限金額通通都送1600元滿額券，其中，1500元可在店內使用，100元則可折抵美食及商店街消費，折價券面額部分，美食及商店街是50元折價券2張，賣場使用之1500則是100、200、300、400、500元各一張。

業者表示，2天預估送出50萬份折價券，總金額超過8億元，賣場1500元折價券可於4月22日起至5月5日期間使用，另2張50元則可於4月22日至5月10日期間在家樂福直營美食、商店街使用。折抵使用部分為消費滿1000元，可使用100元折價券1張、2000元使用200元折價券，消費3000元即可使用300元折價券，等於直接享9折起優惠，且使用商品及數量無上限。