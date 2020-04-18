限時2天大放送！家樂福豪灑「8億振興劵」　美食街、商店街也可以用

▲家樂福推出振興券。（圖／記者蕭筠攝）

記者蕭筠／台北報導

受新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊，政府擬發放振興券刺激消費，繼超商、速食業推出振興券後，通路賣場今（18）日也宣布推出限時2天「台灣加油 WE CAN HELP」的購物優惠方案，只要是會員於19、20日2天至賣場消費，不限金額即送出1600元振興券，且美食街、商店街也可以使用，就是要讓消費者在這非常時期能省就省。

家樂福搶先其他通路業者於全台門市推出「振興券」，明（19）日起至20日限時2天，只要是憑會員卡凡在賣場消費，不限金額通通都送1600元滿額券，其中，1500元可在店內使用，100元則可折抵美食及商店街消費，折價券面額部分，美食及商店街是50元折價券2張，賣場使用之1500則是100、200、300、400、500元各一張。

▲振興券首次可以在美食街、商店街使用。（圖／業者提供）



業者表示，2天預估送出50份折價券，總金額超過8億元，賣場1500元折價券可於4月21日起至5月5日期間使用，另2張50元則可於4月21日至5月10日期間在家樂福直營美食、商店街使用。折抵使用部分為消費滿1000元，可使用100元折價券1張、2000元使用200元折價券，消費3000元即可使用300元折價券，等於直接享9折起優惠，且使用商品及數量無上限。