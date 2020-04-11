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全台137間家樂福「哪間最強？」　內行一致曝「正妹最多」分店

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▲▼家樂福西屯店。（圖／記者蕭筠攝）

▲家樂福。（示意圖／記者蕭筠攝）

記者張嘉晏／綜合報導

家樂福（Carrefour）為法國零售商，在台灣除了有大型賣場，近年來亦拓展了許多較小型的「便利購」搶攻社區市場。有網友就在PTT發問，好奇全台這麼多家分店中，哪一家店最強？貼文一出，也意外釣出內行曝光「正妹最多」的一間分店。

有網友10日晚間在PTT八卦版發文，根據資料顯示，全台灣的家樂福共有137間分店，其中68間為量販店的型態，對此他心生好奇，在這麼多間分店中，哪一家坪數最大、東西最多，「最好吃大家覺得是哪間？」

請繼續往下閱讀...

貼文一出，鄉民紛紛留言發表意見，「台中文心」、「桃園24hr」、「台中文心最高」、「新店家樂福聽說是全國營收最高的分店」、「天母的紅酒最多最炫炮」、「新店店屌打全部認真」、「內壢跟台南安平店真D大」、「離家最近的那間」、「台南中華二路那間，在社區大樓地下室，下雨天住社區的連傘都不用撐就能買東西」。

▲▼ 家樂福桂林店 。（圖／翻攝自Google map）

▲傳說中「正妹很多」的家樂福桂林店 。（圖／翻攝自Google Map）

另外也有部分網友不約而同指出，鄰近西門町的「桂林店」平時有許多外國人造訪，時常可以看到各國正妹，「西門町那間，半夜超多外國人」、「桂林路那間很多日韓人」、「桂林，半夜2：00還有不少人」、「桂林路真的好多外國妹妹」。

此外，家樂福及全聯近日為了服務偏鄉，分別打造最新的「行動超市」走訪偏遠山區，主要提供生鮮、米、油、泡麵和清潔用品等，讓偏鄉民眾能更方便購物。

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