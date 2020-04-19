抓到了！濃濃瓦斯味瀰漫頭份　回收場鐵桶釀禍「開罰10萬元」　　　

▲苗栗縣議員黎煥強（左1）與陳光軒（右1），會同環保局人員，前往肇事的資源回收場查看。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣頭份市區連日街上飄出濃濃瓦斯惡臭，令當地居民苦不堪言，連忙找縣議員陳光軒、黎煥強反映，經環保局追查之下，發現源頭是頭份大橋附近1間資源回收廠在處理廢棄鐵桶時外漏出來的原料氣味，由於已造成惡臭汙染，環保局依違反空氣汙染防治法第32條，將對業者開罰，至少裁罰10萬。

陳光軒表示，從16日晚間起，接連2日接獲民眾反映，指稱沿著中港溪流域不時飄散出濃濃的瓦斯惡臭；黎煥強說，他也接到民眾反映，從頭份、尖山、大厝、公館里等，接到中港溪周邊里民反應聞到臭味；更有不少民眾也在網路社群《我是頭份人》上留言，表示只要外出，都會聞到濃濃瓦斯味。

陳光軒說，經瓦斯公司、環保局、消防局、警察局共同追查，發現源頭是頭份1間資源回收場在處理廢棄鐵桶時外漏出來的原料氣味，業者將桶子壓碎過程，鐵桶內殘料廢油溢出，廢油內有含有硫化合物，氣味才會隨風向四處飄散，造成頭份地區都瀰漫著臭味。

苗栗縣環保局指出，因回收場處理不當而造成惡臭汙染，將依違反空氣汙染防治法第32條第3款，從事操作行為，致產生異味汙染物規定，至少裁罰10萬罰鍰。

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