影／檢疫所入住數字曝！明後天還有武漢類包機回來　陳時中坦言：很快就要滿了

記者賴文萱／台北報導

中央流行疫情指揮中心今下午召開記者會宣布，新增22例（今日新增案399至420），分別為365例境外移入及55例本土病例。但由於近來軍隊700多人召回集中檢疫，再加上武漢類包機20、21日還要再回來2班次，指揮中陳時中坦承，很快就要滿了，希望透過精密的計算，讓互相交叉可能性減到最低，也積極佈建中。

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

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接返滯留湖北台灣人的「類包機」預定4月20、21日從上海起飛，目前兩架次都已額滿，都各有230人，共460名旅客；近日軍隊也有744人被召回集中檢疫，今有媒體問及目前檢疫所的總數量是多少，量能是否足夠因應？陳時中表示，檢疫所準備大概2100間，這次在檢疫所入住了610人，明後天武漢包機分別都有230人搭乘，大概還要再增加460、470人。

陳時中說，目前檢疫所一半的量沒辦法控制，每天來來去去，包含有機場有症狀採檢後到檢疫所，還有外勞也大概住了70幾個，數字目前有往下減，但坦承「很快就要滿了」。

陳時中表示，希望用非常精密計算，在有效場域裡面，盡量讓同類的在同一個區域，讓相互交叉感染可能降到最低，目前數量是都還夠，但也在積極佈建中。

▲今日新增確診數達到420人，其中21人是磐石艦上的成員。（圖／曾梓倩製）