影／敦睦艦隊爆群聚今暴增21人確診！影響海軍戰備？　國防部回應了

記者賴文萱／台北報導

新冠肺炎確診來到420人，今天新增的22例中，敦睦艦隊佔了21例，分別為19男、2女，全部都是在磐石艦上面。外界擔憂這起群聚是否會影響海軍的戰備，對此，國防部回應，目前戰備都是正常，沒有受影響，染疫官兵都是磐石艦，另外兩艘軍艦也一定依照中央防疫指導，完成相關檢疫後，才會恢復戰備服勤。

▲敦睦艦隊爆出3人確診，海軍還放人下船，恐造成防疫破口。（圖／中華民國海軍）

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另傳出敦睦艦隊計畫出發前曾傳出兩派意見，國防部副部長張哲平表示，就他所知並沒有兩派意見，因為敦睦艦隊都是例行性工作，行前都有做評估，需要做哪些防疫也都符合指揮中心指導。

是否會影響漢光演習？國防部則表示，先前看到疫情不斷升高，原定4月的第一階段演習已延到9月份，全國後備軍人教召5、6月也都停止，後續會看疫情的狀況來決定延期還是繼續舉行，這個後面都會公布。

至於軍官究竟是在哪邊染疫？陳時中表示，現在就是針對全部744人做一些疫調，才能去釐清，因為現在有部分人是居家隔離，一部分居家檢疫，這部分不會放掉，一定要14天隔離完成後才會出其他任務。

▲高雄市環保局19日緊急對海軍基地門口及社區進行清消。（圖／記者洪正達攝）

陳時中18日表示，確診3人於2月21日起登艦實習，該艦共337人，於3月12日至15日期間曾停靠帛琉，隨後又於公海航行近30天，直到本月15日才自軍港下船。敦睦艦隊遠航支隊3艘軍艦上共有700多名官兵已被緊急召回。今天新增的22例中，敦睦艦隊佔了21例，分別為19男、2女，全部都是在磐石艦上面。

高雄市衛生局19日上午召開記者會說明，交通局18日下午即通知，在4月15至17日曾在國軍總醫院左營分院、左營海軍營區前排班的計程車司機，並列冊為關懷追蹤對象，同時也必須加強計程車清潔消毒以及自主健康管理，目前人數正持續回報中。

▲高雄市衛生局針對4月15至17日曾在國軍總醫院左營分院、左營海軍營區前排班的計程車司機，列冊為關懷追蹤對象。（圖／記者吳奕靖攝）

醫療院所部分，也已透過醫師公會及醫療群組通知加強TOCC提高臨床警覺，診療民眾若遇有左營軍港、海軍、接觸者為海軍、艦艇或是軍港人員以及周圍排班計程車司機等四類相關活動史、工作史、接觸史，皆為高風險民眾。

▲今日新增確診數達到420人，其中21人是磐石艦上的成員。（圖／曾梓倩製）