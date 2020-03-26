　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

賣熟食沒戴口罩「外地攤商遭完全制壓」　4壯阿伯組隊…狂毆他1人

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者陳凱力／新竹報導

臉書社團「黑色豪門企業」中有民眾貼出一則影片「5名壯漢鬥毆」影片，4名壯漢不斷朝1名中年男毆打，被打的男子不斷掙扎，卻始終逃不過對方人多勢眾，被打趴在地，4名打人的壯漢火氣很旺，不只動手狂捶，還出腳踹。警方將5人帶回警局製作筆錄，雖5人均表示願意和解，大事化小，不過根據新修法的聚眾鬥毆法中，凡3人以上打群架，均須移送，因此全案也移交新竹地檢署偵辦。

▲賣熟食沒戴口罩「外地攤商遭教訓」　4壯阿伯組隊…狂歐他1人。（圖／翻攝黑色豪門企業）

▲竹東市場18日上午因為攤商未戴口罩引起團體圍毆事件。（圖／翻攝黑色豪門企業）

臉書社團這則「5個阿伯圍毆」影片貼出後也引起網友留言，有網友表示，這是發生在新竹縣竹東市場的影片，「打人的是市場管理會人員，被打的是攤販，攤販是買豬肉的，沒有戴口罩，管理會勸誡要戴口罩，他不聽勸導，先動手，就被打了」。

竹東分局表示，18日當天早上接獲報案，指稱竹東市場有群架鬥毆事件，不過警方到場後，5名壯漢早已鳥獸散，警方根據目擊者表示陸續找出這5人帶回警局。據了解，被毆打的是一名外地來的粽子攤販，因不了解竹東市場規定「販賣熟食需要戴口罩」，遭到市場管理人員糾正，粽子攤販認為管理員口氣不佳，誤會對方找碴，一言不合吵了起來，隔壁的攤販和期他管理員見狀也上去幫忙，最後演變成4打1的慘狀，整段過程還被民眾拍下來上傳網路。

粽子攤販表示，因為管理員年紀大了，也意識到自己誤會對方，並不打算提告，5人欲私下和解了事，不過由於根據2020年修改後的刑法150條聚眾鬥毆罪，凡3人以上聚眾鬥毆，不限幫派鬥毆、青少年聚眾，只要是3人以上鬥毆，警方均會依法偵辦移送，警方也通知相關當事人，全案移請新竹地檢署偵辦。

►防疫好物／乾洗手下殺 

►網傳「躺行動負壓艙上救護車」照　消防局證實：居家檢疫者身體不適送醫

►影／德國郵局「塑膠罩」防疫　超市排隊隔2米「亞洲口罩文化」也蔓延

►摩鐵裸身清醒…身旁竟多睡了1個人　被控撿屍傻眼：她全程都醒著

ET快訊
劉真搶救45天「最昂貴花費」曝光：一個就上百萬！動用5醫療法
Keanna「抓猴83秒完整音檔」曝！小三躺床裝傻…3線索疑
被問逆時中有壓力？柯文哲、侯友宜互推麥克風…相視大笑回應了
華南海鮮市場「1號病人」12/11發病！非公開感染名單洩出…
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

嘆「人生無意義」台中離婚男開車到公墓　死意堅！劃刀肚破腸流

賣熟食沒戴口罩「外地攤商遭完全制壓」　4壯阿伯組隊…狂毆他1人

桃園老榮民寄信恐嚇游錫堃　「讓人心生畏懼」被起訴

初夜想留新婚當日！少女拚死抵抗遭酸「老古板」…色男撂話：休假被你毀了

不爽女友提分手…渣男偷錄「硬上過程」！還發IG限動Tag她　台中妹崩潰顫抖

高雄男路況不熟+恍神撞電桿　擋風玻璃破裂滿地油漬

韓國瑜夫婦告媒體人　張雅琴出庭：雲林媒體被雲林女兒、女婿提告「非常悲催」

台中飲料店氣爆...2女高中生「等公車遭波及」送醫救治！　現場一片狼藉

防疫手機建功！返國後「朋友家過夜」被抓到　彰化男辯：手機沒電

工運大老賴萬枝躲房間圖性侵還怪女秘書「太漂亮」！判3年2月

辛龍定情曲追憶劉真最美的倩影　《我就是愛》告白「最真的話留在妳耳邊」

辛龍憔悴走出靈堂　停留5小時半雙手合十快閃離開

大學生美國返台居家檢疫「開轟趴」　全棟住戶傻眼...衛生局怒批：囂張！

「N號房」主嫌趙主彬移送檢方當眾謝罪！　「謝謝你們讓我停下這惡魔人生」

留美高中生返台高調瞎晃吃蚵仔煎 被質疑「沒隔離」竟回嗆：是在哭？

吳宗憲心疼曝辛龍現狀　一想到劉真就很激動...吐最大遺憾

吳宗憲劉真4歲女兒一句「爸媽也要一起吃飯」　吳宗憲說「好」哽咽：我等於在騙她...

稱霸生意人心中首選！被推爆的貨車界霸主誠心推薦

好想抓小鳥！對著窗外嘎嘎叫不停 喵喵特殊音效網笑翻：好像機關槍

台中一中街餅店「$30」就吃到　17年不漲價！蔥油餅對折比臉大

嘆「人生無意義」台中離婚男開車到公墓　死意堅！劃刀肚破腸流

賣熟食沒戴口罩「外地攤商遭完全制壓」　4壯阿伯組隊…狂毆他1人

桃園老榮民寄信恐嚇游錫堃　「讓人心生畏懼」被起訴

初夜想留新婚當日！少女拚死抵抗遭酸「老古板」…色男撂話：休假被你毀了

不爽女友提分手…渣男偷錄「硬上過程」！還發IG限動Tag她　台中妹崩潰顫抖

高雄男路況不熟+恍神撞電桿　擋風玻璃破裂滿地油漬

韓國瑜夫婦告媒體人　張雅琴出庭：雲林媒體被雲林女兒、女婿提告「非常悲催」

台中飲料店氣爆...2女高中生「等公車遭波及」送醫救治！　現場一片狼藉

防疫手機建功！返國後「朋友家過夜」被抓到　彰化男辯：手機沒電

工運大老賴萬枝躲房間圖性侵還怪女秘書「太漂亮」！判3年2月

住進活氧又安全的家！台中「皇普莊園」戶戶享潔淨氣流系統　全棟耐震飆買氣

傳綠島有遊客染新冠肺炎　鄉長PO文嚴重澄清：只是腸胃型感冒

燈會幕後／工藝熔接創意　台灣燈會展現璀璨台中

想閃100萬罰款扯「差3小時啦！」　監視打臉！下午就出門　國道男下場曝

大家一起「Taco Tuesday」　詹姆斯供1300弱勢免費塔克

老藥「奎寧」抑新冠！健保月用量320萬顆　台灣原料製劑一手包

英國首例！「全國最老囚犯之一」獄中身亡　84歲性犯罪者死後確診

七星潭旁小酌超浪漫！花蓮最靠海的酒吧　「超有愛命名原因」曝光

國外好野人也來買！高雄農16特區「最高摩天豪宅」李天鐸操刀　釋出最後珍稀席位

高雄咳嗽女稱「砸6萬3千自費住隔離房」　衛生局駁：亂講！你住健保隔離房

社會熱門新聞

高中留學生返台趴趴走　高調吃蚵仔煎

快訊／「嘉義阿皇」闖民宅猛砍！他肚破腸流倒地

「嘉義阿皇」身分起底　闖民宅砍人傳落網

飲料店氣爆　高中生「等公車遭波及」

騎士遭撞求償天價　價目表曝！網友激辯

母子居家檢疫出門曬衣、騎腳踏車　侯友宜：嚴格開罰

他半夜探女友…驚見軍人床上「幫戴綠帽」

男控返國女違防疫規定　散佈假消息...最高罰300萬

LINE群組勸買衛生紙　OL結局反轉

【洩欲工具的復仇1】回鍋砲他硬度不佳　酒女一刀了結前男友

男拔槍射擊！美女警奮不顧身追上前　他被電到乖乖繳械

李來希掰花蓮婦買口罩

小黃跨雙黃線　重機飛撞騎士斷腿

北投男忘記帶鑰匙！竟「身綁1條纜繩」從6F垂降

更多熱門

相關新聞

北京八達嶺重新開放　遊客戴口罩排隊「相隔一米」

北京八達嶺重新開放　遊客戴口罩排隊「相隔一米」

考量疫情趨緩，北京八達嶺長城景區24日恢復開放觀光，不過只限單向通行，遊客要量體溫、戴口罩，並且出示健康碼，排隊還要相隔一米。

東海商圈騎士拿安全帽砸貨車司機

東海商圈騎士拿安全帽砸貨車司機

綠島酒後鬥毆1男遭打破頭　警逮5人

綠島酒後鬥毆1男遭打破頭　警逮5人

拱手不握手繞境防疫不鬥毆

拱手不握手繞境防疫不鬥毆

高雄刺青店船鬥毆　警方到場全送辦

高雄刺青店船鬥毆　警方到場全送辦

關鍵字：

竹東分局打人鬥毆竹東市場戴口罩

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

大導演公開父女亂倫「裸照始末」

劉真奠儀去向…給4歲女兒當學費！吳宗憲：有阿伯在啊

WHO譚德塞：待在家，不能消除流行病

劉真爆沒健保「辛龍要扛千萬醫藥費」！署長親揭真相

辛龍消失3天首度發文了！

「全台有雨大降溫」變天時間曝　一張圖看雨怎下

高中留學生返台趴趴走　高調吃蚵仔煎

錢櫃好樂迪不配合　侯友宜：有確診生意就不用做了

白癡公主拍片認「3部位整型」！粉絲爆氣退追

劉沛不用與美根分開了「非常感謝台灣」

N號房趙主彬：性奴隸裡有女偶像

快訊／「嘉義阿皇」闖民宅猛砍！他肚破腸流倒地

辛龍10:15現身　合掌沉默1分鐘「直奔愛妻劉真靈堂」

台灣封城　指揮中心：2條件啟動

「WHO譚德塞下台」　連署50萬人達標

更多

最夯影音

更多
辛龍定情曲追憶劉真最美的倩影　《我就是愛》告白「最真的話留在妳耳邊」

辛龍定情曲追憶劉真最美的倩影　《我就是愛》告白「最真的話留在妳耳邊」
辛龍憔悴走出靈堂　停留5小時半雙手合十快閃離開

辛龍憔悴走出靈堂　停留5小時半雙手合十快閃離開

大學生美國返台居家檢疫「開轟趴」　全棟住戶傻眼...衛生局怒批：囂張！

大學生美國返台居家檢疫「開轟趴」　全棟住戶傻眼...衛生局怒批：囂張！

「N號房」主嫌趙主彬移送檢方當眾謝罪！　「謝謝你們讓我停下這惡魔人生」

「N號房」主嫌趙主彬移送檢方當眾謝罪！　「謝謝你們讓我停下這惡魔人生」

留美高中生返台高調瞎晃吃蚵仔煎 被質疑「沒隔離」竟回嗆：是在哭？

留美高中生返台高調瞎晃吃蚵仔煎 被質疑「沒隔離」竟回嗆：是在哭？

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面