賣熟食沒戴口罩「外地攤商遭完全制壓」　4壯阿伯組隊…狂毆他1人

記者陳凱力／新竹報導

臉書社團「黑色豪門企業」中有民眾貼出一則影片「5名壯漢鬥毆」影片，4名壯漢不斷朝1名中年男毆打，被打的男子不斷掙扎，卻始終逃不過對方人多勢眾，被打趴在地，4名打人的壯漢火氣很旺，不只動手狂捶，還出腳踹。警方將5人帶回警局製作筆錄，雖5人均表示願意和解，大事化小，不過根據新修法的聚眾鬥毆法中，凡3人以上打群架，均須移送，因此全案也移交新竹地檢署偵辦。

▲竹東市場18日上午因為攤商未戴口罩引起團體圍毆事件。（圖／翻攝黑色豪門企業）

臉書社團這則「5個阿伯圍毆」影片貼出後也引起網友留言，有網友表示，這是發生在新竹縣竹東市場的影片，「打人的是市場管理會人員，被打的是攤販，攤販是買豬肉的，沒有戴口罩，管理會勸誡要戴口罩，他不聽勸導，先動手，就被打了」。

竹東分局表示，18日當天早上接獲報案，指稱竹東市場有群架鬥毆事件，不過警方到場後，5名壯漢早已鳥獸散，警方根據目擊者表示陸續找出這5人帶回警局。據了解，被毆打的是一名外地來的粽子攤販，因不了解竹東市場規定「販賣熟食需要戴口罩」，遭到市場管理人員糾正，粽子攤販認為管理員口氣不佳，誤會對方找碴，一言不合吵了起來，隔壁的攤販和期他管理員見狀也上去幫忙，最後演變成4打1的慘狀，整段過程還被民眾拍下來上傳網路。

粽子攤販表示，因為管理員年紀大了，也意識到自己誤會對方，並不打算提告，5人欲私下和解了事，不過由於根據2020年修改後的刑法150條聚眾鬥毆罪，凡3人以上聚眾鬥毆，不限幫派鬥毆、青少年聚眾，只要是3人以上鬥毆，警方均會依法偵辦移送，警方也通知相關當事人，全案移請新竹地檢署偵辦。

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