老夫妻騎機車遭BMW撞擊雙亡　行車紀錄器故障...家屬po網求真相　

▲一對老夫妻被撞飛雙亡，家屬po網要求真相。（圖／翻攝自Facebook／斗南人(讚)出來）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林1對林姓阿公騎乘機車後座載著妻子，15日上午，從斗南往斗六新光陸橋前十字路口，與李男駕駛的黑色BMW自小客車發生碰撞，擋風玻璃碎裂，林姓老夫妻雙雙被撞飛，送醫搶救宣告不治，肇事的李男行車紀錄器故障，路口又沒監視器，家屬臉書po文求有行經的用路人可以提供行車紀錄器，以釐清車禍案情。

▲老夫妻騎乘的機車。（圖／翻攝自Facebook／斗南人(讚)出來）

臉書「斗南人(讚)出來」沈姓網友po文「徵求4/15昨天早上7:30～7:45左右，斗南往斗六新光陸橋前夫妻雙人死亡車禍（家中長輩）有經過的車輛，拜託請幫忙，肇事者行車記錄器稱壞掉。週遭監視器說有的模糊，有的壞了...處理後事感覺案情不清陷入混亂，請大家幫忙......」。

▲BMW擋風玻璃碎裂。（圖／翻攝自Facebook／斗南人(讚)出來）

警方指出，車禍發生在15日上午8時15分許，住在虎尾的李男駕駛黑色BMW自小客車正要前往斗六上班途中，行經斗南新光路橋前十字路口時，撞上了當時騎機車的林姓阿公和坐在後座的妻子，兩人被撞飛後倒地不起。林姓阿公經送台大雲林分院後仍回生乏術，阿嬤經送成大斗六分院就醫後，因傷勢嚴重轉送台大雲林分院搶救，雖曾一度恢復生命跡象，且經近4小時的搶救後仍宣告不治。

▲BMW車頭凹陷。（圖／翻攝自Facebook／斗南人(讚)出來）

案發後，警方積極調閱附近路口監視器及當時行經的車輛以釐清事實，一定會盡速還給家屬一個真相。

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