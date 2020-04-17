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雲林警開BMW撞台中警老父母「奪兩命」　死者家屬貼文「求畫面尋真相」

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▲死者家屬極力尋求「真相」，於臉書社團貼文尋求路過民眾提供行車記錄器。 （圖／翻攝自Facebook／斗南人（讚）出來）

▲民眾提供行車記錄器畫面顯示，兩車碰撞後，機車更是彈飛數公尺遠。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣斗南鎮15日上午發生一起雙亡車禍，林姓老夫妻共乘機車於新光陸橋前的路口，左轉時和一輛同方向由一名警察駕駛的轎車發生碰撞，造成老夫妻送醫後重傷不治。老夫婦家屬於16日在臉書社團貼文，徵求行車紀錄器之外，也讓網路民眾對車禍真相議論紛紛，斗南分局提供民眾行車記錄器畫面澄清。

據了解，行駛BMW自小客車李姓駕駛為雲林縣警察局刑警大隊小隊長，巧合的是老夫婦的兩個孩子也在台中擔任警察，這起車禍意外演變自家人不信任自家人調查的情節；老夫婦家屬16日於臉書社團貼文指出，「徵求斗南往斗六新光陸橋前夫妻雙人死亡車禍，肇事者行車記錄器稱壞掉。週遭監視器說有的模糊，有的壞了...處理後事感覺案情不清陷入混亂，請大家幫忙......」

貼文下方引起民眾諸多猜疑留言，有人認為行車紀錄器壞掉太扯，有人說延誤送醫才會造成失血過多，也有人自稱目擊者告訴家屬「肇事者是女生」但筆錄卻是男生，甚至有民眾質疑警方故意隱匿，該篇貼文在今日下午3點關閉留言，但未刪文。感覺得出家屬極力尋求「真相」的心情。

▲死者家屬極力尋求「真相」，於臉書社團貼文尋求路過民眾提供行車記錄器。 （圖／翻攝自Facebook／斗南人（讚）出來）

▲死者家屬極力尋求「真相」，於臉書社團貼文尋求路過民眾提供行車記錄器。 （圖／翻攝自Facebook／斗南人（讚）出來）

警方調查指出，15日上午8時15分，居虎尾鎮的李姓男子駕駛黑色BMW自小客車前往斗六上班途中，行駛於內車道在行經光華路新光路橋前十字路口時，與同方向騎乘在外車道卻欲左轉的林姓老翁（78歲）和機車後座的阿嬤，碰撞造成兩夫妻現場失去呼吸心跳，救護人員送醫救治後仍宣告傷重不治。

根據消防隊勤務中心紀錄，於獲報後8點17分同時派遣兩部救護車前往，在8點21分即到達現場搶救傷患，並無延誤送醫致失血過多情事。

警方表示，警方據報趕到現場按程序對李男進行酒測，確認無酒精反應；由於該路口無監視器，肇事車輛的行車記錄器故障，而引起網友眾說紛紜，今天更傳出這名李姓轎車駕駛是斗南分局的警員，事發後有一名女子替換李員，為轎車駕駛，並懷疑行車記錄器的損壞，諸多揣測引起警方重視。

▲死者家屬極力尋求「真相」，於臉書社團貼文尋求路過民眾提供行車記錄器。 （圖／翻攝自Facebook／斗南人（讚）出來）

▲車禍撞擊力道猛烈，疑機車騎士或機車後座乘客彈飛撞擊造成汽車前擋風玻璃碎裂。 （圖／翻攝自Facebook／斗南人（讚）出來）

斗南分局今天提供一段行車記錄器影像，並出面說明整個事發經過，警方指出，兩造都沒有闖紅燈，但是機車騎士未依該路扣規定需兩段式左轉，遂發生兩車碰撞事故，也強調絕無如同網路所言替代駕駛之事，斗南警分局第五組長徐呈璋指出，當天機車和轎車是同向，機車在路口要轉彎，有停了一下再往前走，不料就和後方來車撞上。

徐呈璋表示，從附近其他監視影像顯示，李姓駕駛當時車內只他一人並無搭載任何人，網路說有人頂替李為駛人是不實說法。至於有人質疑可能有包庇，警方再次重申人命關天，絕不可能有任何循私包庇，一切均依證據查辦，請民眾勿以訛傳訛。

至於李姓駕駛的身分，警方表示基於個資不便說明，目前全案正進一步調查，待事證釐清後，將依過失致死將全案移送法辦。

▲死者家屬極力尋求「真相」，於臉書社團貼文尋求路過民眾提供行車記錄器。 （圖／翻攝自Facebook／斗南人（讚）出來）

▲林姓老夫妻騎乘機車雙載與李姓男子所駕自小客車發生碰撞，經送醫救治後仍宣告傷重不治。 （圖／翻攝自Facebook／斗南人（讚）出來）


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