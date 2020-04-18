25歲警「火炎山拍照」墜山谷亡！目擊者曝關鍵　在地人也狂勸：隨時可能崩落

▲紅圈處疑似林姓員警墜谷的地方。（圖／記者黃孟珍翻攝）

地方中心／苗栗報導

苗栗火炎山大峽谷17日發生一起意外，當時一名25歲的林姓員警，趁著休假與朋友到當地踏青，沒想到卻在準備照相時意外墜落山谷。對此，根據目擊者表示，「當時他們坐的位置比較凸出，土質比較鬆...就掉下去了」。

這起事件發生在17日中午12時許，當時新店分局碧潭所25歲林姓警員輪休，與登山友人相偕同行前往苗栗縣火炎山大峽谷登山踏青，怎料卻在拍照時疑似踩到土石鬆動點，不慎墜落近百米的山谷下，當場失去生命跡象，雖然救護人員以直升機趕抵現場後，緊急為他進行救治，但林男仍是不幸過世。

▲新北警火炎山大峽谷登山踏青，不慎掉落山谷亡。（圖／記者陳雕文翻攝）

此外，也有目擊民眾在網路表示，「當時看到他們正在拍照，坐在邊邊，位置比較凸出，但下面是空的，土質比較鬆」另外，事實上日前就有當地居民在臉書PO文提醒遊客，山崖隨時都有可能崩落，希望大家不要站得太靠邊，而該名在地人解釋，現場其實設有危險告示牌和繩索，但沒有用，遊客為了拍一張漂亮的照片，一定要站在懸崖旁邊，但萬一掉下去，恐怕誰都沒有辦法救了。

此外，對於不幸發生憾事的林原，新店分局則表示，林員平時工作認真與同事相處融洽，對於上級交辦的事項皆能如期完成，還在一次的巡邏當中CPR救回失去心跳的老翁躍上新聞版面。

對於今天林員意外身故的消息，派出所同仁及分局上下同表震驚與哀悼。新店分局長劉炯炫已指示分局督察組及派出所人員南下趕赴現場，協助林員家屬治喪事宜。

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