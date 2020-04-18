「懸崖爆乳拍照」夯！網美3大打卡熱點曝　一處在內湖…藏奪命危機

▲女網紅火炎山懸崖邊拍美照。（圖／翻攝自Facebook／當事人）

記者蔡儀潔／綜合報導

台灣多山美景連綿，在新冠肺炎疫情下，不少民眾紛紛到山林內拍照打卡，然而多半知名的踏青勝地或絕美秘境位於山巔海湄之處，出遊時也暗藏危機！譬如奪得2019年「台灣百大必訪步道」第一名的火炎山，就曾有網紅在懸崖邊拍下多張爆乳照，讓人看得不免捏把冷汗。

請繼續往下閱讀...

▲火炎山。(圖／林務局提供)

2019年「台灣百大必訪步道」總票數的前三名都由苗栗縣包辦，分別是火炎山、南鞍古道O走、馬那邦山登山步道以及加里山登山步道。其中火炎山的大峽谷可俯瞰大安溪美景，日前就有身材火辣的陳姓女網紅，在懸崖邊拍下多張爆乳照，大秀前凸後翹的好身材，與險峻的懸崖背景形成強烈對比，一度掀起網友熱烈討論。

▲現場雖然設有繩索及危險告示牌，但還是有部分民眾視若無睹。（圖／記者黃孟珍翻攝）

然而照片曝光後，當地居民在臉書PO文提醒遊客，山崖隨時都有可能崩落，希望大家不要站得太靠邊，「珍惜生命，不然唐三藏會帶你／妳往西方取經。」該名在地人解釋，現場其實設有危險告示牌和繩索，但沒有用，遊客為了拍一張漂亮的照片，一定要站在懸崖旁邊，萬一掉下去，恐怕誰都沒有辦法救了。

▼火炎山17日發生員警墜谷意外。（圖／記者黃孟珍翻攝）

除了火炎山外，宜蘭縣頭城鎮秘境鷹石尖也是打卡熱門地！海拔411公尺的秘境坐擁海天一色的美景，站在山頂展望可鳥瞰蜜月灣、大溪漁港和蘭陽勝景之一的龜山島，不少遊客紛紛到此冒險拍照，但由於該地斷崖具崩塌風險，東北角風景區管理處2016年封閉將其封閉，禁止民眾進入。

同樣位於宜蘭境內的渭水之丘被稱為「鷹石尖2.0」，從這裡可以近看眼前層層疊起的綠色山巒，遠眺如積木般的房屋高高低低排列在蘭陽平原上，儘管該處有告示「禁止攀爬」，仍有許多民眾耐不住冒險精神與希望拍到絕美照片的悸動，在這裡拍攝另類的「懸崖意境照」。

▼宜蘭鷹石尖望出去是一覽無遺的大海（圖／記者于佳云攝）

台北市也有「懸崖拍照地」，內湖的金面山親山步道上，山頂有一個造型獨特的剪刀石，因為造型如鷹嘴般簡瑞而聞名。該處海拔雖然只有258公尺，卻仍有高山氣勢，坐在剪刀石上，可以俯覽360度的壯闊台北街景，讓許多人想一舉攻頂，留下專屬於自己的紀念，不過民眾前往拍照同樣要注意安全。