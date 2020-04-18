暴走男泳池狠踹狗！10歲童制止「狗狗很可憐」…反遭痛毆逼下跪

記者莊智勝／綜合報導

苗栗縣竹南鎮一名55歲的林姓男子，2019年4月10日上午在鎮立游泳池伸腳踹狗；一名年僅10歲的男童路過，見到林男行徑後急忙出言制止「不要這樣，狗狗很可憐！」不料林男竟因此惱羞，對著男童拳腳相向、還逼他下跪道歉，就連一旁的游泳教練上前制止時，林男還出言挑釁「不然來打一場！」事後男童家屬提出告訴，林男遭依傷害罪嫌判處拘役55日，得易科罰金。

▲男童見到林男踹狗上前制止，不料卻反遭痛毆、逼著下跪道歉。（圖／記者黃孟珍翻攝）

男童家屬控訴，兒子每天上下學都會經過游泳池，而該隻黑狗「黑雄」時常在附近出現，因此兒子也會跟狗狗玩耍；2019年4月10日上午，男童經過游泳池時，碰巧見到林男伸腳朝著黑雄猛踹，甚至還揚言要把牠煮來吃。男童於心不忍，立即上前制止，「不要這樣，狗狗很可憐！」

沒想到男童此舉反而惹怒林男，遭到掐頸、腳踢痛毆一頓，甚至還以腳猛踢男童膝蓋，逼著他在石子路地面下跪道歉，造成男童膝蓋磨破濺血，身心受創。

當時游泳池內的教練見狀後立即遏止林男暴行，不料反而被嗆聲「不然來打一場阿」、「先簽生死狀啦」、「你打得贏我在說！」事後林男誇張行徑全被PO上網，引來一片撻伐聲浪。

男童家屬不甘受辱，憤而報警並提出告訴。苗栗地院法官審酌，認為林男踹狗遭人出言制止，布斯正當方式處理，反而以強暴方式迫使男童跪下，所為甚屬不該，且犯後迄今未與男童家屬達成和解，衡量其智識程度後，依傷害罪嫌判處拘役55日，得易科罰金，以資警惕。

不再眷戀青春，因為我持續擁有。

▼遭踹的狗狗「黑雄」。（圖／記者黃孟珍翻攝）