居家檢疫下樓投幣買飲料　苗栗男「踏出家門3分鐘」100張小朋友飛了



▲苗栗一名男子違反居家檢疫規定，遭開罰10萬。（示意圖，與本文無關／記者陳凱力攝）

記者陳凱力／苗栗報導

苗栗一名男子在居家檢疫期間，被檢舉「下樓買飲料」，經民政單位協同警方收集事證，苗栗縣衛生局15日開出裁處書，離開時間低於6小時，對男子裁罰10萬元。

苗栗縣衛生局表示，武漢肺炎疫情不可大意，居家檢疫者需配合相關規範，畢竟居家隔離及居家檢疫者感染風險相對較高，未落實相關隔離或檢疫規定將提高社區傳播風險。至於目前苗栗縣違規案件共8件，其中2件違規情節較重，各罰30萬元，8案累計裁罰金額80萬元，若未依規定繳納，將移請法務部行政執行署強制執行。

衛生局指出，15日開罰的第8案是男子在居家檢疫期間，下樓用投幣式販賣機買飲料，被發現檢舉，雖然男子表示，只離開3分鐘，但事證明確，已違反居家檢疫相關規定，衛生局依法對他開罰10萬。

請繼續往下閱讀...

苗栗縣政府衛生局也呼籲，中央流行疫情指揮中心已公告觀光景點、遊樂區及夜市、寺廟等人潮密集公共場域，將實施人流管制措施，請業者、商店、管理單位及民眾配合，大家也應落實防疫措施，避免出現防疫破口。

►不敗經典明星商品 女明星人手一瓶

►「大車卸貨違停外車道」夫妻雙載撞上 機車卡後斗…他胸腔大出血慘死

►才剛送完菜「祥富水產」就跳票 他：去年1天要1、20籃菜最近幾天才1籃

►癡情夫不知她出軌！日日問警「找到我老婆沒？」 4天後…妻已成袋屍