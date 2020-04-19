狂推眼鏡！譚德塞「正能量單字」9連發：Love、Unity…　精神科醫師說話了

▲譚德塞時常話講一講，就推一下眼鏡，引發網友熱烈討論。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳俊宏／綜合報導

日前開罵台灣3分鐘的世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞，近日在推特連發9篇正能量貼文，每篇內容都只有一個英文單字，讓外界看得霧煞煞。對此，精神科醫師楊聰財認為，其實譚德塞是在自我喊話。

譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）的9篇貼文分別是謙虛（Humility）、勇氣（Courage）、信心（Confidence）、價值（Values）、愛（Love）、聯合（Unity）、仁慈（Humanity）、團結互助（Solidarity）和堅持不懈（Perseverance）。

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▼楊聰財認為，譚德塞在潛意識想藉由推眼鏡分流焦慮。（圖／東森新聞）

對此，精神科醫師楊聰財接受《東森新聞》訪問認為，譚德塞透過發文給自己加油打氣，「有點叫做自我正向心理，就好像我們每天早上對鏡子說，『我行、我很能、我很強』這些話，不外乎是自我對話為主要目的。」

至於譚德塞時常話講一講，就推一下眼鏡，引發網友熱烈討論，有人開玩笑說會不會是鏡框太鬆。而楊聰財分析，這在心理學是代表焦慮，在潛意識想藉由推眼鏡分流焦慮。

▼團結互助（Solidarity）。（圖／翻攝譚德塞推特／下同）

▼仁慈（Humanity）。

▼聯合（Unity）。

▼愛（Love）。

▼價值（Values）。

▼信心（Confidence）。

▼謙虛（Humility）。

▼勇氣（Courage）。

▼堅持不懈（Perseverance）。