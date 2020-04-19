國中妹看SARS無感！17年後成護理師…憶「3個月心境轉變」：不會改變初衷

▲面對此次疫情，護理師更能體會在SARS期間，勇站第一線人員的感受。（示意圖／記者林敬旻攝）

文／護理師郭彥君

十八年前SARS爆發之際，我還只是個青澀的國中生，看著新聞播報著疫情持續蔓延有多少人被傳染、哪間醫院封院了、醫護人員回不了家...。當時看到這些聳動的標題，我根本沒有什麼感覺，只覺得上課很麻煩，還要量體溫，沒想到未來我也會走向這樣的道路。十八年後的我在中部某醫學中心負壓隔離病房，擔任一位基層護理師，常常需要面對各種具高度傳染性的個案，面對此次疫情，也就更能體會在SARS期間，站在第一線醫護人員內心的感受。

在負壓隔離病房工作邁入第六年，受過各式大大小小的感控訓練，了解人們在面對未知的疾病時，心裡總會產生許多的焦慮及不安。新冠肺炎(COVID-19)疫情爆發，我們首當其衝要面對被送入的疑似案例及確診個案，醫院也開始展開一連串的在職教育課程，讓我們了解疾病的傳染途徑、正確穿戴防護用具，使我們無後顧之憂的投入照顧病人的行列。

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▲護理師郭彥君秉持著對護理的初衷，繼續堅守崗位照顧病人。（圖／護理公會全聯會授權提供，請勿任意翻攝以免侵權）

面對第一位個案時，心裡只想著：「我要趕快做完所有的治療，減少接觸病人時間。」或是「要穿一整套的防護裝備，能少進去病室就別進去。」。至今防疫已進入第3個多月，經歷過數次病人轉送及出入院，漸漸了解到不是只有照顧者會有心理壓力及不安，病人獨自一人被隔離在獨立空間，無法與家人見面，又要面臨漫長的時間去等待檢驗結果，也不知道結果是好是壞，往往讓他們情緒產生較大的起伏，此時的我們，成為他們唯一可以抒發情緒的對象，進到病室送餐或做治療時，與病人講講話或請他使用視訊與家人聯繫，在照護期間盡可能的滿足病人的生活需求，提供專業照護以減少他們心中不安的感覺。

防疫視同作戰不只是一個口號，而是一個過程的實踐，在這過程中我體會到護理是一個非常有意義的工作，雖然我們有來自各方的壓力，不論是在照顧病人或面對家屬，甚至是我們的家人，在家中看著新聞每日報導疫情個案的增加，使得家人擔心我們在工作中是否防護足夠，我只能先穩定個人情緒並安撫家人，鼓勵自己發揮所學，以平常心面對眼前的困難，此時團隊之間的溝通協調，以及同仁的相互合作及打氣，讓我更有動力陪伴病人，渡過這個艱辛的過程。

雖然不知道這次的疫情什麼時候會結束，但我想這並不會改變我對護理的初衷及照顧病人的動力，防疫期間大家都很努力的配合各種政策的施行，控制疫情不要擴散，希望各國都能像臺灣一樣把疫情案例控制住，讓病人早日康復回復正常生活。

本文經「護理公會全聯會」授權刊登