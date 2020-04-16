「農藥等農業資材」未來採實名制購買　農委會：改變台灣農業系統

▲屏東縣萬丹鄉農會日前一早出現農友排隊買肥料現象 。（圖／取自屏東縣萬丹鄉交流地臉書）



記者許展溢／台北報導

農委會為解決肥料之亂先從3月推出預購制，昨天再推實名制，上路首日，有2800位農友預購，總量3600公噸。農委會副主委陳駿季今（16日）表示，未來希望推「農民卡」，朝登記制前進，改變台灣農業系統。

農委會說明，今年1期作肥料銷售量達35.5萬公噸，與去年同期數量30.7萬公噸相比，已增加供應15.6%。為確保農友都有肥料，3月16日起推動預購服務，未檢核農友合理施肥量，截至4月12日止累計4.5萬人預購，購肥量達10.8萬公噸，完成配供4.6萬公噸，高於去年同期總供應量4.5公噸。

請繼續往下閱讀...

▲陳駿季說希望建置農民卡，改變台灣農業系統。（圖／記者許展溢攝）



農委會表示，昨天起推動實名制預購肥料補助措施，農友只要攜帶身分證明文件，到農會或肥料行就可登記預購，7個工作天內會送達鄉鎮農會或肥料行，同時40公斤每包補助20元，農友領貨時提供匯款帳號，補助款即於10個工作天內直接撥入農友帳號。農委會指出，昨推動首日總共受理近2800位農友預購，預購總量近3600公噸，以雲林、彰化及嘉義縣預購數量最多，台肥公司今日開始即會陸續配送到農友手中。

▲▼傳出農用肥料即將出現短缺情形，雲嘉地區出現搶購潮。（圖／民眾、農糧署提供）



陳駿季說明，這次實名制第一次開始，希望未來能建構「農民卡」， 遇天然災害補助、各種綠色環境給付等補貼，用卡可核對身份，不用再以更多書面、報表申請。陳駿季舉例更複雜的農藥，同樣當去買這些農業資材，土地面積、作物每天不一樣時間登記，登記替代現在方法，期待走的順，未來持續推，初期可能大家不習慣，甚至會有抱怨，但熟悉了，未來台灣農業新系統改變就從現在開始。

桃園八德區農會總幹事官游德說，農民恐慌造成一窩蜂不停加碼買，但實名制非常好，若3分地種植高麗菜，買40包，是要怎施肥？沒需要用到就節制，讓給真正有需要農民用。台肥副總經理林金生表示，7月份台肥子公司有一條生產線可投入市場，預計每月生產1.16萬公噸複合肥料供應，可徹底解決農民需求。

▲▼林金生（上）、官游德（下）都向農民喊話，不用擔心沒有肥料用。（圖／記者許展溢攝）



至於預購量？陳駿季說，假設農民作物面積一期只需用到20包，今天預購2包，明天再預購2包，總量沒超過都可，但若超過系統就會跳出提醒。只是未來就都一定只能登記？陳駿季強調，現階段明顯供應量遠小於需求量，當達平衡時，若現在補貼政策還在走，要買現貨也是可以，一樣是自由市場，只是現在供需不穩，才有實名制，但之後穩定了，若農民不在乎補貼，就可自己去買。

其他人也看了...

肥料很多農民喊買不到 農委會分析5關鍵：農會資訊落差