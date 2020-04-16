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肥料很多農民喊買不到　農委會分析5關鍵：農會資訊落差

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▲▼農委會副主委陳駿季。（圖／記者許展溢攝）

▲陳駿季分析農民買不到肥料5大原因。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

3月開始爆肥料之亂，傳出許多縣市農民買不到肥料。農委會主委陳吉仲日前表示，主因是「假訊息」和「配送問題」。農委會今（16日）針對預購新制召開記者會，副主委陳駿季分析，缺肥主要有5大因素。

農委會說明，台肥目前每日約2000公噸產能，雖已請台肥假日不休息，24小時全力生產，因台肥公司生產之農友常用複合肥料品項多達9項以上，該公司有2條硝磷及1條錏磷共3條生產線，同1條產線生產2-3種肥料種類，因此要生產全品項肥料，滿足所有農友需求須頻繁調換產線，調換時須停機6-8小時會影響該公司產能。另一方面因台肥肥料是透過經銷商配送至鄉鎮農會及肥料行，無法掌握末端配送作業，導致無法精準供應到預購的農友

請繼續往下閱讀...

不過，陳駿季今針對農民買不到肥料指出，整理農民反應供肥原因問題，有5大因素，包括購量大於需量、肥料品項多生產線無法即時更動、特殊品項肥料無法即時排入生產、肥料配送時間落差，和鄉鎮農會分配給預購農民資訊落差。

農委會為精準供應農友需求及建立肥料合理調配機制，4月15日起推動實名制預購肥料補助措施，農友只要攜帶身分證明文件，到農會或肥料行就可登記預購，3天內會通知農民實際可預購量，肥料供應業者於7個工作天內會送達鄉鎮農會或肥料行。同時40公斤每包補助20元，農友領貨時提供匯款帳號，補助款即於10個工作天內直接撥入農友帳號。

陳駿季強調，每包肥料補貼20元，不是要解決恐慌性搶購問題，之後每天都會公布各鄉鎮預購量，和肥料生產及供應量等訊息。

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