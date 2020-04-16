不想被誤認中國　海外台人聲明：護照以「TAIWAN」作為唯一名稱

▲中華民國護照。（圖／記者蔡玟君攝）

政治中心／綜合報導

基進黨立委陳柏惟與民進黨立委王定宇、林俊憲等人提案，將我國護照封面上「中華民國 REPUBLIC OF CHINA」，改成「台灣TAIWAN」。對此，海外台人組織也發表聯合聲明，希望在護照上以「TAIWAN」作為唯一的英文名稱。

據《自由時報》報導，世界各國台灣同鄉會發表聯合聲明指出，捍衛人權、確保民主自由是海內外台灣人一致的追求，現今台灣護照同時有「中華民國 REPUBLIC OF CHINA」和「TAIWAN」，會被國際社會誤認台灣是中國的一部分，進而造成台灣權益受損。

該聲明指出，以美國為例，各州台美人反映，部分美國基層的移民官員會刁難在美台人各式文件申請，而在世界各地類似事件層出不窮，有人因護照上「REPUBLIC OF CHINA」，被僑居國登記為來自中國，新冠肺炎爆發後，更有許多國家與中國斷航之際，一併拒絕台灣人入境。

該聲明強調，「國家的名稱已經不僅僅是一個符號，它是台灣人的共同認同， 而且關係到我們生活的各個層面。」

海外台人長期支持台灣人民自決權，認同台灣主權獨立，台海兩岸互不隸屬之事實與現狀，且全力捍衛台灣民主自由制度。

該聲明呼籲，政府及各黨派立委重新評估更改護照，由較沒爭議的英文著手，以「TAIWAN」作為唯一英文名稱，逐步實現「Let Taiwan be Taiwan」的目標。