敦睦確診兵12日就身體不適　海軍15日「放假前一刻」卻說：都沒有狀況

▲立委蔡適應、海軍參謀長敖以智（右）。（圖／翻攝自立院直播）

記者袁茵／台北報導

海軍參謀長敖以智15日在立院外交及國防委員會中提到，敦睦艦隊官兵經檢疫後，健康都沒有問題，結訓典禮結束即可休假。然而中央流行疫情指揮中心18日卻公布海軍敦睦艦隊2實習生與1軍人確診新冠肺炎，且其中一人12日就有反應身體不適，雙方說法出現矛盾。

回顧敖以智15日接受立委蔡適應質詢過程。當時蔡適應提到，「我想問敦睦艦隊海軍。我想確認一下，上周四回來的，都按照規定要隔離嗎？那現在身體狀況有無問題？」而敖以智回答，「報告委員，都沒有！」

蔡適應進一步詢問，「都沒有問題？那今天就可以宣布休息了是不是？還是？」敖以智回覆，「昨（14）日已經進行檢疫了，檢疫公布數據都出來了，報告委員，因為是根據30天的檢疫規定，我們有通報疾管署邊境管制組，對方說30天內沒有任何狀況就可以。」

被問到何時可以正式休假？敖以智表示，「今（15）日結訓典禮完就可以。是早上。」至於主持人是誰？敖以智補充，是參謀總長黃曙光。

然而中央流行疫情指揮中心18日卻表示，案396於4月12日出現頭痛、嗅覺異常情形，4月15日下船後返家並自行就醫，4月17日再次就醫，由醫院採檢通報；案397於4月初開始出現上呼吸道腫痛、頭痛、流鼻水、咳嗽、嗅覺異常等症狀，返家後於4月17日就醫並採檢通報；案398於4月13日開始有嗅味覺異常，於4月17日自行前往醫院急診就醫後採檢通報，3人均於今日確診。

比對中央流行疫情指揮中心18日下午記者會資訊，以及敖以智當時接受質詢的說法，可發現其中一名確診者早在12日就有身體不適狀況，雙方說法並不一致。

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