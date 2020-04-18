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唐鳳接受「奶茶聯盟」泰國公視專訪分享防疫　談幕後功臣還有「牠」

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▲▼唐鳳接受泰國公共電視視訊專訪。（圖／翻攝自Thai PBS World）

▲唐鳳接受泰國公共電視視訊專訪。（圖／翻攝自Thai PBS World）

記者張乃文／綜合報導

數位政委唐鳳日前接受泰國公共電視台《Thai PBS》視訊專訪，外交部18日也在臉書公布影片，唐鳳除了分享台灣政府的防疫政策及應變措施，也介紹了衛福部因應疫情資訊傳遞而誕生了「總柴」，讓網友留言笑稱唐鳳這是「腦波控制泰國中」。而18日正巧是唐鳳的生日，網友也紛紛在留言中祝唐鳳生日快樂。

唐鳳日前接受《Thai PBS》訪問，被問及台灣如何應對新冠肺炎疫情及傳遞防疫資訊。她說明，中央有整體性規劃反制不實訊息，就是所謂的「幽默闢謠」，除此之外，還有衛福部因此疫情誕生的「總柴」及每日召開的指揮中心記者說明會上，中央疫情指揮中心指揮官會接受所有媒體提問，不遺漏任何問題，把記者當作合作夥伴，並以手語同步進行翻譯。

唐鳳接著說，記者會結束後，資訊就會被後製成「總柴圖卡」，用有趣的方式讓民眾易懂且看了心情也能放鬆，便會樂意分享這些資訊。她認為，這類療癒的卡漫，可以讓大眾更願意了解疫情，防疫資訊的概念更容易被記住。

▲▼衛福部製作「總柴圖卡」。（圖／翻攝自衛福部）

▲衛福部製作「總柴圖卡」。（圖／翻攝自衛福部臉書）

另外，針對謠言散播的部分，唐鳳則解釋，在台灣，我們對不實訊息和謠言不會用「假新聞」，因為不想因此與記者疏離。她舉例，之前曾有與口罩相關的不實傳言，而要反制這樣的訊息，不只提供有趣的梗圖簡訊，也要和公民社會團體合作，因此設計了「口罩地圖」，每個人都可以查證這些參與式分類帳戶資訊，不會有人落入網路詐騙的誘餌成為受害者。

最後，被問到台灣在國際組織所扮演的角色，是否因疫情過後有正面影響？唐鳳強調，這是必然，台灣不只可以幫忙，而是已經、正在幫忙，包括一系列聯合聲明和雙邊合作等，向全球做出貢獻。她表明，整體來說，政府是與社會部門、私部門、學術機構還有新聞社群等跨部門合作，而非只仰賴單一中央指揮的機制。

網友也在留言處表示，「腦波控制泰國中」，也有許多人祝18日生日的唐鳳生日快樂。

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