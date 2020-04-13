辣媽好奇唐鳳「第一次DIY是幾歲？」　釣出本尊高EQ神回...網全服了

▲政委唐鳳。（圖／記者李毓康攝）

記者周亭瑋／綜合報導

政委唐鳳解決口罩之亂後紅遍亞洲，更被日媒封為「天才IT大臣」，人氣居高不下。律師張宸浩昨晚就發文，若有機會交談，大家都想問唐鳳什麼問題？而網友們果然拋出各種難題，其中一位人妻更辛辣問，第一次DIY是幾歲？而本尊高EQ的回答讓眾人心服口服。

張宸浩昨夜發文問道，「如果有一天你和唐鳳近距離對談，你會想問他什麼問題呢？」而網友的問題五花八門，其中不乏害羞的私密問題，就有辣媽直說，「我想問他第一次OGC是幾歲......？天啊我好低級。」

請繼續往下閱讀...

沒想到，唐鳳真的現身回應了，他一本正經地說，「我參加的是開放政府夥伴聯盟（OGP），第一次參加2016年巴黎峰會，不是開放地理空間協會（OGC）喔~。」

▲這回答太厲害了。（圖／翻攝自臉書／張宸浩）

情商、智商兼具的超猛回答，除了戳中大票網友的笑點，也讓大家不得不佩服，「這回覆...我跪了」、「哈哈唐鳳好聰明又好可愛～」、「超高情商的回覆...我Orz 了」、「果然不是在同一個維度」、「雖然唐鳳本人用幽默的方法化解，但相信他絕不可能聽不懂」、「IT大臣果然不一般」。

另外，問題中的「OGC」立刻成為熱議焦點，不少人好奇代表什麼含意，直呼「爬文才看懂」、「長知識了」，還有人感慨，「現在年輕人應該不知道OGC了，天啊...時代的眼淚。」其實，這是多年前流行的火星文，而OGC就是指男生打手槍的意思。