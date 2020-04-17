新iPhone SE超甜價將熱賣？通路商三大考量不看好

▲新iPhone SE價格甜滋滋，但是通路業者不看好會大賣。（圖／翻攝自Apple官網）

記者邱倢芯／台北報導

果粉們等了四年，終於等到Apple推出新一代的iPhone SE產品，其擁有三種容量選擇，且三種選擇價格都超甜，也因此有人認為新iPhone SE將會超熱賣，不過有通路商私底下與《ETtoday新聞雲》記者透露，有三大因素讓多數通路業者不看好新iPhone SE會大賣。

同樣價格帶有更好選擇

該通路商分析，目前市面上14,500～18,000元的iPhone手機選擇其實很多，如果消費者仔細去各大電商平台上搜尋iPhone 8、iPhone X等機款還是有平台在販售，且價格跟新iPhone SE差不多。

該通路商更以日系國產現品新車與稍舊一點的進口歐洲車來比喻，若是兩者的價差不大，大多數的人可能都會選擇舊款進口歐洲車，而非國產現品新車。

5G手機期待心理

再來就是5G手機的期待心理，該通路商指出，上個月各家電信陸續打出未來4G接續5G的資費方案，已讓消費者對於5G有所期待。

最重要的是，如果電信商真的做到讓消費者在4G轉換成5G網路時，就像是3G接4G時代那樣的無痛，那麼用戶轉換成5G網路的意願就會更加提升，屆時目前市面上的4G手機就會顯得雞肋。

4.7吋螢幕非目前手機主流

新iPhone SE最大的特點就在於回歸實體指紋辨識，且並非採用全螢幕設計，而是回歸4.7吋小螢幕的方式，小尺寸螢幕的默認字體大小，對於有點年紀的人會看不清楚。

該通路商表示，前陣子走進OWNDAYS、BISINDEI、JINS等快時尚眼鏡連鎖店後赫然發現，老花眼鏡（多焦鏡片）已經成為主力商品，隨著台灣人年齡層不斷往上，螢幕太小反而不會有人愛，更別說是買給爸媽當作孝親機。

如果說新iPhone SE要主攻年輕人或是學生族群也是可以，用更便宜的價格就可以入手iPhone新手機，對於有預算考量的族群來說有一定的吸引力，不過這也意味著目標族群已經少了一大半。