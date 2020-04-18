才「2星期」就彙集成冊！台高檢編纂疫情相關業務彙編　守護國人健康

▲台高檢編纂疫情相關業務彙編。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳、陳韻如／台北報導

為因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情發展及防疫措施，依照法務部所指示的超前部署，各地檢察署也成立了「防疫處理小組」，而為了各檢察機關於疫情期間對於偵查、相驗、執行案件或其他防疫作為需有應變及權宜作法，台灣高等檢察署因此成立編輯小組編纂「檢察機關因應『嚴重特殊傳染性肺炎』疫情期間處理相關業務彙編」，並在2周內彙集成冊，再提供各相關機關，作為處理業務參考。

為了讓各相關機關作業方便，台灣高等檢察署成立了編輯小組，並在2周內編纂出「檢察機關因應『嚴重特殊傳染性肺炎』疫情期間處理相關業務彙編」，以作為檢察機關防疫參考及依循標準。

由於疫情瞬息萬變，資料也不斷有所更迭，為此法務部也提供了諸多協助，讓編輯小組在最短時間內將此彙編編輯成冊，並由台灣高等檢察署各主任檢察官費心審查，以及各地相關機關的協助，才能完備彙編，目前也提供給內政部、國防部、法務部、海洋委員會海巡署等各相關機關，作為處理業務參考。

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