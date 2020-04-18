北市校園販賣機出包！廠商爽賺百萬僅繳千元回饋金

▲台北議員許家蓓。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市政府近期推出口罩智慧販賣機引發不少討論，而早在去年北市府就嘗試過將自動販賣機放進校園，大推智慧支付、無現金交易。但17日市政總質詢時，台北市議員許家蓓爆料，校園販賣機的回饋金制度混亂，本規定「100元繳1元回饋金」，但卻有廠商月收入百萬但僅繳6千多元回饋金，甚至有一毛都不用繳的狀況，連柯文哲聽聞也納悶，「他這公司有什麼問題？」教育局長曾燦金則說，會再清查，並承諾1個月內解決。

台北市政府去年起推動校園智慧販賣機，卻被踢爆廠商每月每機台僅需支付1000元使用費，無回饋金制度，遭質疑圖利，北市府後續雖然增訂回饋金制度，但台北市議員許家蓓發現，廠商月入數十萬卻僅需繳百元回饋金，質疑比例不合理。

許家蓓指出，根據市府的回饋金制度，就是100元收1元回饋金，今年總共73台販賣機，1月總收入是36萬，廠商給學校的回饋金只有611元，「收入36萬，給學校的回饋金611元，比例只有0.16%」，再來2月份回饋金可能是因為延後開學要減半，變成16萬，但廠商給學校回饋金只有118元。

到了3月份已經開學，廠商收入近100萬元，但是繳給學校回饋金卻是6215元，「這樣的回饋金數字，這制度合理？」柯坦言，公式有問題，應要100元抽1元，怎麼會只有6千多元？許家蓓隨即表示，更有多所學校每月販賣機收入數萬，廠商卻連一毛回饋金都不需要繳給學校。

對此，教育局長曾燦金表示，還需了解狀況，因每天要販賣100元以上才會收回饋金，但會再檢討。許家蓓說，問題在於回饋金制度載明於教育局公布的增補協議書，若學校沒有和廠商簽協議書，廠商就不用繳回饋金，但目前只有24校簽訂增補協議，台北市民的權益受損。

面對議員質疑，曾燦金表示會再清查，因有行政指導，規定廠商一定要簽協議書，若沒簽的話要追討。許家蓓痛批，她調閱資料就是發現沒有，教育局是不是應該上緊發條督促，應在1個月內解決問題。台北市長柯文哲與曾燦金則允諾解決。