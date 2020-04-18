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新北防疫滿意度居六都之冠　侯友宜曝最擔心「這件事」

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▲侯友宜視察黃石市場防疫措施與中繼市場改建工程。（圖／記者羅婉庭攝）

▲侯友宜視察黃石市場防疫措施與中繼市場改建工程。（圖／記者羅婉庭攝）

記者羅婉庭／心北報導

新北市長侯友宜18日上午視察板橋黃石市場防疫措施，針對防疫滿意度調查居六都之冠，他表示，擔憂這幾天確診「零例」，疫情紓緩、天氣又好，民眾是否就開始湧入觀光景點、外出逛街，若沒有做好管控工作，會有群聚交叉感染的可能，他已經要求相關單位做好人潮管控措施。

侯友宜表示，他的工作就是在作戰前線把事情做好，防疫是每天大家念茲在茲、最重要的工作。但是，他看到這兩天天氣非常好，中央又連續兩天發出零確診的好消息，擔心民眾開始觀光消費，若沒有管控好，就會有群聚感染的疑慮，他特別要求區公所、觀旅局及警政系統做好管控工作，不要因為疫情紓緩就掉以輕心，疏忽防疫工作，至於別人怎麼看都尊重。

針對台北市長柯文哲、高雄市長韓國瑜滿意度墊底，侯友宜說，每個人有不一樣的做法，不一樣的防疫作為都尊重，但新北市跟鄰近縣市並肩作戰，大家一起做好，台灣就能守護好國人健康。

根據媒體調查，侯友宜的超前防疫獲得高滿意度，為六都之冠，柯文哲、韓國瑜則是墊底。新北一系列「超前部署」防堵手法和主動迎戰的積極態度，當是主因。除了三月中的大規模社區感染演練獲國際矚目外，也提前建議中央實施用健保卡實施口罩「實名制」。

經濟部三月初管制紅外線非接觸式額溫槍等五類產品的出口，侯友宜也早在前一個月就呼籲禁止出口額溫槍和酒精，確保防疫物資充足，也針對產業紓困辦法多次向中央喊話，並在市府權責範圍內推出降低稅額、公有市場租金打折、減收權利金等補貼措施。此外，新北首創「居家防疫關懷包」也讓其他縣市跟進，多項作為都成為其他縣市學習目標。

▲侯友宜視察黃石市場防疫措施與中繼市場改建工程。（圖／記者羅婉庭攝）

▲侯友宜視察黃石市場防疫措施與中繼市場改建工程。（圖／記者羅婉庭攝）

▲侯友宜視察黃石市場防疫措施與中繼市場改建工程。（圖／記者羅婉庭攝）

▲侯友宜視察黃石市場防疫措施與中繼市場改建工程。（圖／記者羅婉庭攝）

▲侯友宜視察黃石市場防疫措施。（圖／記者羅婉庭攝）

▲侯友宜視察黃石市場防疫措施與中繼市場改建工程。（圖／記者羅婉庭攝）

▲侯友宜視察黃石市場防疫措施與中繼市場改建工程。（圖／記者羅婉庭攝）

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