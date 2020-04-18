「內防反彈、外防輸入」　中共中央政治局會議首提6保

▲因應新冠肺炎疫情，中共中央政治局會議採視訊會議方式召開。（資料圖／翻攝自新華社）

記者魏有德／綜合報導

中共總書記習近平主持的中央政治局會議昨（17日）召開，針對新冠肺炎疫情防控及經濟走向進行討論。會中，首度提及保就業、民生、市場等6保措施，以因應疫情後社會復甦面臨的挑戰。此外，有鑒於大陸肺炎疫情境外輸入佔比逐漸升高，會議也提出「內防反彈、外防輸入」的工作重點。

《央視》報導，面對疫情和社會經濟發展，政治局會議定調，堅持穩中求進，從保居民就業、保基本民生、保市場主體、保糧食能源安全、保產業鏈供應鏈穩定及保基層運轉等6方面進行，「穩是大局，必須確保疫情不反彈，穩住經濟基本盤，」

▲中共中央總書記習近平。（圖／翻攝自新華社）

政治局會議指出，就經濟情勢而言，今年一季度極不尋常，突如其來的新冠肺炎疫情對經濟社會發展帶來衝擊。不過，復工復產正逐步接近或達到正常水平，疫情下催生並推動了許多新產業新業態快速發展，成為整體經濟回溫的機遇。

會議表示，當前經濟發展面臨的挑戰前所未有，必須充分估計困難、風險和不確定性，切實增強緊迫感，抓實經濟社會發展各項工作。

▲中俄邊境黑龍江綏芬河口岸。（圖／路透社）

就新冠肺炎防疫佈局觀察，政治局會議在「內防反彈」上特別專項提到，會繼續加強大陸領導中樞所在地北京市的疫情防控工作。隨著境外輸入個案不斷增加，「守住守好口岸城市防線」成為大陸新一輪防疫重點。