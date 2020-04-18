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突收到「解放軍徵兵簡訊」他秒嚇歪　網點關鍵：這很正常！

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▲▼解放軍,火神山,武漢肺炎。（圖／路透）

▲解放軍部隊。（圖／路透）

記者蔡儀潔／綜合報導

新冠肺炎疫情下兩岸關係漸冷，近期就有一名網友在PTT發文，稱自己和朋友陸續收到大陸官方發送的徵兵簡訊，令他相當害怕，貼文PO出後湧入大批網友評論，不少人指出這很正常。實際上，1月16日的「2020年全國徵兵」會議就明確了自今年起，義務兵徵集調整為一年2次徵兵2次退役。

原PO16日在「批踢踢八卦板」發文，稱自己幾個大陸朋友在群組貼了徵兵簡訊，上面寫道「只爭朝夕徵兵季，不負韶華報國時。2020徵兵工作已啟動，歡迎廣大適齡青年登陸全國徵兵網報名應徵」，就連在人在台灣的原PO也收到一樣的內容，這讓他相當不解，不懂為何對岸今年會徵兵2次，驚呼「我好害怕喔有八卦嗎！」

PO文隨後湧入大批網友留言，當中不少人認為「並不意外」，「例行公事吧 就跟台灣常常看到募兵廣告一樣」、「常態的徵兵活動吧」、「募兵就是救失業最快的手段啊」，也有在大陸讀書的台生表示自己一年收到3、4次徵兵簡訊。

▲▼ 解放軍征兵。（圖／翻攝自PTT、微信）

▲武漢解封後，徵兵報名也隨之展開。（圖／翻攝自微信公眾號）

實際上，根據《新華社》1月16日報導，經國務院、中央軍委批准，自2020年起，將義務兵徵集由一年一次徵兵一次退役，調整為一年兩次徵兵兩次退役。徵兵時間區分為上半年和下半年兩次，上半年徵兵從2月中旬開始，3月底結束，新兵批准入伍時間為3月1日﹔下半年徵兵從8月中旬開始，9月底結束，新兵批准入伍時間為9月1日。

在1月16日的「2020年全國徵兵工作電視電話會議」結束後，湖北省政府、省軍區也於當日召開全省徵兵會議，組織落實「兩徵兩退」改革任務。

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