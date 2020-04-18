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哈爾濱女留學生瘋狂播毒「32人被傳染」　檢測結果曝網看傻了

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▲哈爾濱機場旅客戴口罩防疫。（圖／路透）

▲哈爾濱機場旅客戴口罩防疫。（圖／路透）

記者蔡儀潔／綜合報導

黑龍江省哈爾濱市新冠肺炎疫情再起！根據官方今（18）早通報內容，17日再添7例本土病例，均來自哈爾濱，而疫情源頭竟是一名22歲自美返國的女留學生。該位韓姓留學生無症狀且採檢皆為陰性，因此結束居家隔離，沒想到竟爆發本土社區群聚感染，截至目前已造成32人染疫。

綜合陸媒報導，22歲的韓姓留學生3月19日從美國返回哈爾濱，當晚10點左右通過「手拉手」方式轉運至家中，並執行了居家隔離觀察，3月31日核酸檢測、抗體檢測IgM、IgG均為陰性；4月3日韓女達到隔離滿14天的要求，且核酸檢測結果依舊為陰性，所以解除居家隔離。

然而之後出現確診患者與韓女居住同一棟大樓的案例，衛健委4月10日和11日再次對其進行2次抗體檢測，其中IgM均為陰性，IgG均為陽性，為新冠肺炎既往感染者。之後當地爆發本土社區群聚感染，32例確診的源頭皆查到是韓姓學生。

▲▼疫情通報。（圖／翻攝自黑龍江衛健委官網）

▲18日疫情通報。（圖／翻攝自黑龍江衛健委官網）

據黑龍江衛健委18日數據，17日新增確診病例7例（哈爾濱），新增無症狀感染者1例（哈爾濱），新增治癒出院病例1例（哈爾濱）；截至4月17日24時，累計報告本土確診病例515例，現有確診病例32例（哈爾濱），現有無症狀感染者20例（哈爾濱19例、綏化1例）。

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