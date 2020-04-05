新店媳婦PO文尋失蹤婆婆　2天後發現陳屍河邊…警：死因不明待相驗

▲警方在河邊草叢找到老太太冰冷遺體 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市新店區有民眾在臉書社團貼文，「我家婆婆走失迷路」，希望能藉由網友力量找回，同時也到轄區報案協尋，但不幸的是2天後，警方在新店環河路找到她，卻已成冰冷遺體，現場沒有留下遺書，也沒打鬥或落水痕跡，警方後續將相驗遺體，釐清真正死因。

▼媳婦在臉書不公開社團貼文協尋失蹤婆婆。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方表示，83歲閻姓老太太患有輕微精神疾病，與孫女同住在新北市新店區，3日下午2時許，家人發現老太太外出後沒回家，詢問周遭親友就是遍尋不著，急著跑到轄區派出所報案，並在臉書不公開社團「我是新店人」貼文，希望藉由警方跟網友的力量，早點找回老太太。

2天後，5日下午4時許，警方擴大調閱監視器追查，發現失蹤當天獨自在溪園路往環河路步行，循著監視器的最後身影，警方在一處停車場旁的草叢找到失蹤的閻老太太，躺臥在地，已經明顯死亡，經查現場沒有留下遺書，也無打鬥及落水痕跡，初步採證也無外傷。

警方以電話通知貼文的唐姓媳婦，她聽到不幸消息時強忍悲痛，並感謝警方協助，隨後在臉書編輯貼文「找到我婆婆了，人已往生」，底下網友紛紛留言安慰，原本也祈禱盡快找到人，都分享貼文協尋，無奈結果卻是憾事，檢警將在6日到二殯相驗遺體釐清死因。

我沒有遲到，是時間遲到了！