「全球最安全國家」台灣第7名輸慘！陳時中揭原因：看到嚇一跳

記者柯沛辰／綜合報導

英國智庫Deep Knowledge Group公布「全球最安全國家排行榜」，將台灣排在中國大陸之後。疫情指揮中心指揮官陳時中17日坦言，第一時間看到有嚇一跳，但後來進一步了解，才發現原因出在評比項目，所以分數才比較低。

位在倫敦的英國智庫Deep Knowledge Group在12日發表「全球最安全國家排行榜」，前十名依序是以色列、德國、南韓、澳大利亞、中國大陸、紐西蘭、台灣、新加坡、日本及香港。排名曝光後，許多網友發現台灣比中國還低，僅排名第七，不禁好奇背後原因。

▲全球最安全國家排行榜。（圖／翻攝Deep Knowledge Group）

面對記者提問，陳時中17日下午坦言，他看到排名時也嚇一跳，因為排在前面的國家無論感染人數、死亡比例都比台灣高很多，後來進一步了解，才發現這份評比是「過程的指標」，並不包含「結果的指標」。

陳時中解釋，評比主要是看政府採取的隔離、監控策略、醫療量能準備等，看的是政府在危機時的處理效能。反觀台灣在這些危機發生前就已經阻絕，相較之下也未採用如此強硬的手段，所以分數上會比較低。

陳時中指出，台灣目前沒有大量社區傳播，每百萬人僅2000多人檢驗，比其他國家來得低，也未在監控、隔離、處分或社區檢驗、醫院檢驗上採取強力方式，自然分數比較低。但確切情況如何，依舊需要相關單位持續掌握。

▲陳時中解釋，台灣僅列第七，主要是因為評比項目。（圖／記者李毓康攝）

這份「全球最安全國家排行榜」採用世界衛生組織（WHO）、美國國家疾控中心（CDC）、約翰霍普金斯大學等公開數據，調查僅涵蓋歐洲、北美及亞太地區國家，未列入非洲、南美洲，經相關分析及排名，得出最終數據。

Deep Knowledge Group在2014年成立，擅長領域包含人工智能、醫學、長壽與區塊鍊等數據分析。創辦人德米特里•卡明斯基（Dimitry Kaminsky）接受德媒《明鏡》採訪時表示，放眼全球，德國在危機管理方面可謂名列前茅，雖然初期感染率極高，但政府效率高，很快阻止疾病進一步傳播，所以位列第二。

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