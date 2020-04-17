法國「戴高樂」航母累積確診940人　超過3成人員遭到感染

▲戴高樂號航空母艦（Charles de Gaulle, R91）940人確診新冠肺炎。（圖／路透社）

記者林彥臣／綜合報導

法國「戴高樂號」（Charles de Gaulle）航母新冠肺炎確診人數再度新增，17日最新的確診人數達到940人，全艦隊的人員總共2300人，也就是超過3成的人員已經確診。

根據《法新社》曝光的官方臨時數據，已經針對戴高樂號與附屬艦隊、艦載航空小組做了病毒核酸檢測，總共940名人員確診新冠肺炎，陸軍衛生局（SSA），先前的報告為668起確診病例。

▲包含附屬艦隊與航空小組都在接受篩檢當中。（圖／路透社）

SSA主任在參議院外交、國防與武裝部隊委員會作證時指出，目前戴高樂號上940例陽性、645例陰性，其他還不確定，「航空母艦染疫絕對是重大事件，我們將會保持公開透明，毫無疑問的，在這場危機結束之前，SSA的醫學專業和能力都將發揮效果」。

該委員會主席康本（Christian Cambon）表示，要求陸軍部長對於將要執行境外投射的部隊人員進行篩檢，篩檢過後再進行投射。但是SSA回應，目前不可能對所有的軍事單位做篩檢，只能概括性讓大部分人員戴上口罩，「SSA會盡其所能應對，應對這個不只是國家層面的公共衛生問題」。

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