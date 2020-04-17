控前男友家暴還勾勾纏　三重女持火器「面部直射」反擊全程曝光

記者陳豐德、邱中岳／新北報導

新北市三重區一名黃男與顏女日前分手，但顏女不滿對方涉家暴，還租在同一條巷子持續「勾勾纏」，16日深夜0時許她返家又遇到前男友，氣得拿起里辦公室的滅火器，朝黃男面部猛噴，里長隔日一早接獲里民投訴後氣得報案提告，全案訊後依照毀損罪嫌送辦。

▲醉女不滿前男友涉家暴還勾勾纏，拿滅火器直噴反擊。（圖／記者陳豐德翻攝，畫面經變色處理）



據查證，黃姓男子（47歲）與顏姓女子（35歲）雙方都住在三重區河邊北街巷內，幾乎就是隔壁棟，2人之前分手後，顏女不滿男方涉及家暴，仍會持續出現在他面前求和，認為此舉是「騷擾」，吵著要黃男搬離此處。

16日深夜0時顏女疑似飲酒後返家，又在家門口處發現黃男堵在門口，她氣得前往一旁的辦公處拿起門口的滅火器，打算朝黃男噴灑，卻反被先發制人，一把將她重摔在地；黃男搶過滅火器後，拿回里辦公室前，但顏女又折回拿起滅火器，朝黃男面部狂噴，白色乾粉灑滿巷內讓一旁汽機車全遭殃。

里民一早起來看到愛車沾滿滅火器乾粉，氣得向里長反應，員警接獲通知後到場調閱監視器，中午12時許先通知黃男至派出所說明，下午則迅速通知顏女到案。顏女辯稱是因為不滿前男友交往期間家暴，去年分手後還不斷騷擾，希望對方可以趕快搬走，當日好像又要對她動手，才會持滅火器自衛反擊；此次到案後她另外申請了保護令，傷害部分不另提告，全案訊後依照毀損罪嫌將顏女送辦。

▼黃男一把將持滅火器的前女友摔翻在地。（圖／記者陳豐德翻攝）



▼醉女持滅火器反擊後，黃男被噴得落荒而逃。（圖／記者陳豐德翻攝）



▼里民向里長反映愛車遭殃，警方獲報後迅速到場處置。（圖／記者陳豐德翻攝）



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