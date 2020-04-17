　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

宜蘭同樂附幼交通教育向下扎根　學童開心騎警重機學交安

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼宜蘭同樂附幼學童開心騎警重機及體驗闖關情境，開心學到交安的觀念。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼宜蘭同樂附幼學童開心騎警重機及體驗闖關情境，開心學到交安的觀念。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭同樂國小交通教育向下扎根，17日在風雨操場辦理幼兒園交通安全教育，宜縣警局交通隊先將場地規劃成禮讓行人區及有警備車、大型重機、小型警用車的車輛區，用心布置成幼兒生活中易接觸的交通場域，從幼兒的想法來出發，設計有趣的體驗闖關情境，孩子們開心學到交安的觀念。

宜蘭同樂國小17日的交通教育向下扎根活動一開始,首先由警察叔叔穿戴可愛的警察寶寶玩偶，示範行人過馬路應注意的事項，如1、穿著亮色衣服或帽子。2、等候3大步。3、走斑馬線。4、綠燈再通行，秒數不夠也不勉強。5、左看右看再左看。6、應與家長牽手。7、專心前走不滑手機。8、我看見你,你看見我等重要安全守則。

▲▼宜蘭同樂附幼學童開心騎警重機及體驗闖關情境，開心學到交安的觀念。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼宜蘭同樂附幼學童開心騎警重機及體驗闖關情境，開心學到交安的觀念。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

緊接著讓孩子騎乘幼兒腳踏車體驗遵守斑馬線前暫停讓行人及行人通過後，才能再前行。最後，能與帥氣的警用汽、機車合照，孩子們都覺得很開心而且又能學到交通安全的觀念。

校長林弘杰表示，孩子們頭一次看到警察叔叔們如此和藹有趣地宣導交通安全，相信在他們幼小的心裡已經深埋著交通安全的種子。另，學校有鑑於交通安全影響生命及財產甚鉅，暨維護孩子安全行的重要性，特別辦理交通安全教育宣導活動，也讓孩子能於日常生活中一起與家人遵守安全規則，大家共同來營造一個安全行的友善環境。

►神級保養・《The King：永遠的君主》鄭恩彩也愛用

其他人也看了這些...

►欠罰單1萬8房被法拍賤賣　老母到官署下跪無用！執行官強悍說：我是做公益

►1萬8罰單沒繳200萬房遭法拍　宜行政執行署深夜聲明 : 中古家電留給他們維生！

►鑑識照變黑白...羅東工地「蠟化女屍」傳靈異！初判死亡超過3個月

ET快訊
英研究「安全國家」台灣排第七　陳時中坦言「嚇一跳」曝原因
驚悚畫面！北橫騎士過彎超車打滑　慘被聯結車「輾壓2次」斷魂
快訊／疫情影響　今年金曲獎確定延期
快訊／連兩天零確診！國內新冠肺炎續維持395案
LIVE／今天再拚零確診？　指揮中心最新說明
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

宜蘭同樂附幼交通教育向下扎根　學童開心騎警重機學交安

新竹市公幼名額大增90名　5月25日開始登記

連續二天「確診＋0」防疫不能停　雲林縣實行住宿長照機構演練

防疫！東管處10戶外景點控管車流　室內採單一出入口控管人流

魔術假鈔騙很大！台東小貨車駕駛沿路買檳榔換真鈔多家遭殃

防疫經濟紓困諮詢振觀光　南投埔里、魚池每周五派專員協助輔導

林邊農友林孟俞種出「土雞」般口感蓮霧　消費者按讚供不應求

防疫也要保民生物資供貨　林姿妙關心宜縣果菜批發市場防疫

屏東內埔警取消年度警友大會　不當「逆時中」

佛館Google藝術與文化平台　真善美「藝」起來線上瀏覽

欠罰單1萬8！房遭法拍賤賣135萬 老母下跪無用...執行官：完全合法

政壇響應戴粉紅口罩！陳玉珍怒批　「沒看到民眾在排隊？覺得很悲哀」

深夜突襲！新iPhone SE正式推出　1.45萬就有蘋果手機5亮點一次看

董事長站前頭！黑人抬棺舞席捲全球 他創「超嗨喪禮」熬成殯葬龍頭CEO

收百萬口罩！下秒取消感謝儀式 德國官方「台灣」卡在喉嚨說不出

Max學媽媽喊爸爸「尊」　遭父母夾攻「搬出房間」換衣服

輔大男駕600萬瑪莎拉蒂載女友 綠燈直行碰撞貪快貨車...車頭毀

《想見你》伍佰真的來唱《Last dance》　2020年李子維 黃雨萱 莫俊傑坐台下一起看！！

丫頭被求婚「沒鑽戒」：不要花那個錢！　騙媽媽「懷孕了」被譙：妳不會幸福的！

記錄生產最美瞬間...過程超催淚 見妻宮縮慘叫他心疼：媽媽辛苦了

宜蘭同樂附幼交通教育向下扎根　學童開心騎警重機學交安

新竹市公幼名額大增90名　5月25日開始登記

連續二天「確診＋0」防疫不能停　雲林縣實行住宿長照機構演練

防疫！東管處10戶外景點控管車流　室內採單一出入口控管人流

魔術假鈔騙很大！台東小貨車駕駛沿路買檳榔換真鈔多家遭殃

防疫經濟紓困諮詢振觀光　南投埔里、魚池每周五派專員協助輔導

林邊農友林孟俞種出「土雞」般口感蓮霧　消費者按讚供不應求

防疫也要保民生物資供貨　林姿妙關心宜縣果菜批發市場防疫

屏東內埔警取消年度警友大會　不當「逆時中」

佛館Google藝術與文化平台　真善美「藝」起來線上瀏覽

曹政奭暗戀過田美都！《機智醫生》5人幫終於出現愛情線？

「生活機能＋未來捷運」沒救？買錯時機　透天厝屋主轉手賠近500萬

零確診商機！六角旗下「日出茶太」明星商品第二杯0元搶市

患難見真情！日本政府發言人3天2度提台灣　再謝台捐200萬片口罩

欠1.8萬罰款房屋被法拍改「暫緩點交」！基隆男：心聲被聽見了…逆轉關鍵曝

超前部署視察防汛整備　盧秀燕：防疫與防災一樣重要！

增添LED頭燈＆全彩儀表！「19.8萬元」4缸重機新年式登場

主動當志工讓浪浪變漂亮...幫助牠們找家　善心美容師巧遇專屬毛孩

20歲台男「冒充公安」！用一條簡訊騙走1千萬…在瀋陽被逮捕

收錄台北不限時咖啡廳！7間特色裝潢　自然、文青風全都有

日高中妹「驚人發育」勾魂老司機 海邊受訪照求神人...本尊被神出了

地方熱門新聞

一周連2次0確診　漢來牆外點燈「＋0」

鄭文燦規劃　「桃園版」實名制旅遊

鄭文燦轉贈防疫慰勞金800萬給11家醫院

魔術假鈔騙很大　駕駛買檳榔換真鈔多家遭殃

桃園藍營要求紓困發現金　不要酷碰券

不補助老人健保　民眾多付5千元

蛋雞場染禽流感撲殺8624隻蛋雞

嘉檢解剖死者發現肺部異常　檢體送驗陰性

桃園男檢疫亂跑挨罰！就是不繳下場慘

台南市環保局招考清潔臨時人員300名

林孟俞種出「土雞」般口感蓮霧　供不應求

防疫經濟紓困派駐專人諮詢服務

配合防疫　東管處各景區控管車流人流

台灣欒樹下紅姬緣椿象

更多熱門

相關新聞

交部擬增6小時交安課　教長：課程很滿

交部擬增6小時交安課　教長：課程很滿

交通部次長今天將拜會教育部，希望在中小學每學期加入交通安全課程，但此舉卻讓台大教授葉丙成相當火大，痛批「這些部會憑什麼犧牲孩子的正常教學，來為你們做業績？」教長潘文忠則表示，學校課程節數已經很滿，不一定要再加入交安課程，但希望各校能在日常就養成習慣。

關鍵字：

宜蘭同樂附幼交通安全教育

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

閃亮亮「掉出E級豪球」0修圖照曝！

祥富水產驚傳倒閉！員工怒曝：公司跳票

出口劣質口罩到義大利　陸媒起底「台資企業讓大陸背黑鍋」

賈靜雯認了遭背叛！「小三是最要好閨蜜」

即／韓國瑜聲請「停止罷免」　裁定駁回

《鬼媽媽》棲玗長髮剪掉了　陽光男孩模樣帥炸

兒欠單1.8萬房屋被法拍　　老母下跪求情但…

不只祥富水產！八坂丼屋、祥順也倒閉

癡情夫不知妻出軌　失蹤4天後成袋屍

祥富水產倒閉　員工曝內幕：鬼扯疫情

跟妻子出門散步「卻遭人持刀狠砍」

劉沛抓出新iPhone SE「唯一缺點」：不該叫SE

白裙妹IKEA脫光光！豪放掀衣「上面下面全露」照片瘋傳

全球「最安全國家」名單曝！台灣第七

德國收到口罩「不謝台灣」　蔡英文回應了！

更多

最夯影音

更多
欠罰單1萬8！房遭法拍賤賣135萬 老母下跪無用...執行官：完全合法

欠罰單1萬8！房遭法拍賤賣135萬 老母下跪無用...執行官：完全合法
政壇響應戴粉紅口罩！陳玉珍怒批　「沒看到民眾在排隊？覺得很悲哀」

政壇響應戴粉紅口罩！陳玉珍怒批　「沒看到民眾在排隊？覺得很悲哀」

深夜突襲！新iPhone SE正式推出　1.45萬就有蘋果手機5亮點一次看

深夜突襲！新iPhone SE正式推出　1.45萬就有蘋果手機5亮點一次看

董事長站前頭！黑人抬棺舞席捲全球 他創「超嗨喪禮」熬成殯葬龍頭CEO

董事長站前頭！黑人抬棺舞席捲全球 他創「超嗨喪禮」熬成殯葬龍頭CEO

收百萬口罩！下秒取消感謝儀式 德國官方「台灣」卡在喉嚨說不出

收百萬口罩！下秒取消感謝儀式 德國官方「台灣」卡在喉嚨說不出

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面