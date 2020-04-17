宜蘭同樂附幼交通教育向下扎根　學童開心騎警重機學交安

▲▼宜蘭同樂附幼學童開心騎警重機及體驗闖關情境，開心學到交安的觀念。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭同樂國小交通教育向下扎根，17日在風雨操場辦理幼兒園交通安全教育，宜縣警局交通隊先將場地規劃成禮讓行人區及有警備車、大型重機、小型警用車的車輛區，用心布置成幼兒生活中易接觸的交通場域，從幼兒的想法來出發，設計有趣的體驗闖關情境，孩子們開心學到交安的觀念。

宜蘭同樂國小17日的交通教育向下扎根活動一開始,首先由警察叔叔穿戴可愛的警察寶寶玩偶，示範行人過馬路應注意的事項，如1、穿著亮色衣服或帽子。2、等候3大步。3、走斑馬線。4、綠燈再通行，秒數不夠也不勉強。5、左看右看再左看。6、應與家長牽手。7、專心前走不滑手機。8、我看見你,你看見我等重要安全守則。

緊接著讓孩子騎乘幼兒腳踏車體驗遵守斑馬線前暫停讓行人及行人通過後，才能再前行。最後，能與帥氣的警用汽、機車合照，孩子們都覺得很開心而且又能學到交通安全的觀念。

校長林弘杰表示，孩子們頭一次看到警察叔叔們如此和藹有趣地宣導交通安全，相信在他們幼小的心裡已經深埋著交通安全的種子。另，學校有鑑於交通安全影響生命及財產甚鉅，暨維護孩子安全行的重要性，特別辦理交通安全教育宣導活動，也讓孩子能於日常生活中一起與家人遵守安全規則，大家共同來營造一個安全行的友善環境。

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