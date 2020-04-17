祥富2年狂開11間店！員工爆悲劇「一間比一間短命」：夢時代祥順只開20天

▲祥富水產驚傳倒閉。上圖為環球中和店。（圖／記者黃士原攝）

記者周亭瑋／採訪報導

在台北曾排隊8小時才能吃到的「祥富水產」，及其下的八坂丼屋與祥順水產，16日無預警宣布停業。就有員工直指，虧損的真正原因是過度展店；還有人連番舉出不同分店的慘例，有的開不到半年，夢時代祥順甚至「僅20天壽命」。

有祥富員工指控，公司拿疫情當藉口，不過長期虧損的真正原因，其實是過度展店，「前一年的確賺翻，接著不知道哪根筋不對，從3家店瘋狂開到11家。」

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對此，一名八坂丼屋的員工向《ETtoday新聞雲》記者表示，「老闆娘在2月底的時候，有說等夢時代祥順開了以後，要把台中遠百的八坂改成祥順。」令她傻眼的是，那時員工的年終都還沒著落，老闆卻想著開新店。

▲祥富水產首創火鍋超市引領風潮，多家火鍋業者都跟風仿效。（圖／記者黃士原攝）

怎料，隔沒幾天劇情神轉，她透露，「老闆娘堅持我這間店3月只能留5個人，一位員工於2月自請離職，她說這樣還多一個人，於是我為了保底下正職，自願不做了，結果她還不讓走，所以最後我變成3月放半個月無薪假（未經過書面同意）、領半薪。重點是，她發訊息時，離3月只剩3天了。」

另外，前員工也紛紛舉出不同分店的悲慘命運，「環球店好像開不到半年」、「好笑了...巨城店開不到1年就GG了」；而最慘的是，夢時代祥順只開了短短20天。