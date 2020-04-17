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賣劣質口罩到義大利　陸媒起底「愛寶達」是台資企業：讓大陸背黑鍋

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▲大陸商務部表示，未曾宣布限制口罩出口。（圖／翻攝北京日報）

▲近日，遭大陸商務部禁止出口口罩的愛寶達科技公司，被起底是台資企業。（圖／翻攝北京日報）

記者任以芳／綜合報導

大陸送往義大利的口罩，因品質不良遭退貨引發爭議。近日，有多家大陸媒體報導起底，其中一間位於深圳出口不合格口罩的公司愛寶達科技（深圳）有限公司，之前是做耳機生意，今年2月18日變更新增醫療器材項目，而且還是一家台資企業，遭網友批評，「讓大陸背黑鍋。」

日前，大陸商務部官網發佈《關於停止兩家公司防疫用品出口的通報》，內容表示防疫用品出口過程中，有的企業因產品品質問題被退貨，擾亂防疫用品出口秩序，嚴重影響國家形象。立刻停止北京啟迪區塊鏈科技發展有限公司、愛寶達科技（深圳）有限公司（簡稱愛寶達科技）防疫用品出口。

▼愛寶達科技被陸媒起底是台資企業。（圖／翻攝　大陸國家企業信用資訊官網）

▲▼出口不良口罩到義大利，愛寶達科技被陸媒起底是台資企業。（圖／翻攝　大陸國家企業信用資訊官網）

▲▼出口不良口罩到義大利，愛寶達科技被陸媒起底是台資企業。（圖／翻攝　大陸國家企業信用資訊官網）

▲位於深圳的愛寶達科技登記是台港澳法人獨資。（圖／翻攝　大陸國家企業信用資訊官網）

其中，愛寶達科技公司也被多家大陸媒體起底，是一間台資企業。實際搜尋大陸國家企業信用資訊公示官網系統，基本工商訊息清楚登記，該公司是「台港澳法人獨資」，成立於2016年11月16日，是愛寶國際集團有限公司全資控股的子公司。愛寶達科技的法定代表人為黃子芸，身兼公司執行董事和總經理。公司的註冊資本1000萬元。公司人員規模小於50人。

另外，愛寶達科技經營範圍，原本是做耳機研發商，經營專案包含有電子產品、電器產品、音視頻電子設備、電子白板的設計、開發及技術諮詢等。不過，今年2月中，變更新加入完全不同經營領域。

▲▼出口不良口罩到義大利，愛寶達科技被陸媒起底是台資企業。（圖／翻攝　大陸國家企業信用資訊官網）

▲疫情發生後，愛寶達科技變更新增多項醫療器材經營項目。（圖／翻攝　大陸國家企業信用資訊官網）

大陸國家企業信用資訊顯示，愛寶達科技業務從未涉及醫療器械範疇，但新冠肺炎疫情發生後，該公司於2月18日變更新增經營項目，有第二、三類醫療器械生產與銷售、一類醫療器械的生產和銷售。主要生產口罩、消毒水、防護衣、防護眼鏡、一次性手套、額溫槍，滅火毯、警用器材、治安器材、刑事技術器材等產品的批發與零售納入業務範疇。

率先報導相關訊息的大陸媒體界面新聞指出，愛寶達科技公司員工也表示，「公司出口防疫用品是口罩，出口到義大利，我們也是看新聞才知道公司口罩出問題」。對於，被大陸商務部點名停止防疫用品出口，愛寶達科技也對外回應，雖被停止業務，但產品是否有問題，還需等待貨物拿回後再做檢測，等檢測報告出來後才有定論。目前確定已經暫停該業務的生產。

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