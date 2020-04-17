iPhone SE也有「Plus」版本！iOS 14程式碼透端倪

▲先前有消息稱蘋果將推出iPhone SE、SE Plus分別取代iPhone 8及iPhone 8 Plus。圖為iPhone 8系列。（圖／取自蘋果官網）

記者王曉敏／綜合報導

蘋果15日無預警於官網正式推出新一代iPhone SE，超便宜價格，令許多果粉超期待，但對於大螢幕愛好者來說，這款螢幕僅4.7吋的機款可能不太稱手，不過據外媒消息，蘋果可能還會推出一款配備5.5吋螢幕的「iPhone SE Plus」。

「螢幕太小」可能是iPhone SE最令消費者難以入手的理由之一，不過在此之前，《9to5Mac》曾在iOS 14的程式碼中發現一些「iPhone SE Plus」的蹤跡，暗示著新一代iPhone SE可能有5.5吋的大螢幕的版本。

該消息最早於3月中旬釋出，報導表示，蘋果正在開發更大版本的iPhone 9（當時iPhone SE尚未正名），可能被稱作「iPhone 9 Plus」（iPhone SE Plus）。考慮到原先有4.7吋及5.5吋兩螢幕尺寸版本的iPhone 8系列，這消息似乎相當合理。

事實上，去年12月上旬，郭明錤也曾發布報告稱蘋果計畫於2021年推出iPhone 9 Plus（iPhone SE Plus），預測螢幕尺寸為5.5吋或6.1吋，採用全螢幕設計但不會支援Face ID，並將側邊電源鍵整合Touch ID紋辨識功能。

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