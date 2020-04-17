外送員憂送餐成防疫破口　美食外送產業工會疾管署外抗議：急需口罩

▲台北市美食外送產業工會於疾管署前召開記者會。（圖／記者陳涵茵攝）



記者陳涵茵／台北報導

台北市美食外送產業工會今（17日）於疾管署前召開記者會，指出外送員送餐時暴露在染疫風險中，訴求政府新冠肺炎疫情間應給予外送員防疫幫助，以免送餐時成為防疫破口。

台北市美食外送產業工會表示，雖然熊貓及Uber Eat外送公司在系統上有相關無接觸送餐的機制，但外送員時常送至正在隔離的顧客且處於「不知情」的狀態，就算知情卻因公司規定還是常與與隔離顧客做接觸送餐，敏感時期外送員等於暴露在染疫風險中。

請繼續往下閱讀...

▲外送員舉牌抗議。（圖／記者陳涵茵攝）



工會律師陳又新表示，政府與公司因外送員角色認定一直遲遲未解決，才會有這樣事情發生，陳又新指出，「當業者要管你（外送員）的時候就說是僱傭，當要他們負起責任提供你（外送員）口罩、保險的時候就說是承攬，也不提供口罩、不負責。」他強調事實上外送產業為新興產業，不適用於現行法律，應歸類為第三種新法來約束，才符合此新興產業屬性。

工會點出，計程車所屬主管機關交通部爭取發放口罩給司機使用，而外送員主管機關勞動部及有關防疫政府機關不見有任何作為，指出勞動部及有關防疫政府機關在外送防疫上展現消極態度。並呼籲中央政府應在非常時刻站出來，並利用防疫條例的法律授權，強制公司替外送員提供口罩，或是提供消費者資訊，避免外送產業成為防疫破口。