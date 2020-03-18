日本27歲正妹格鬥家遭醉漢痛毆　150公分太嬌小無法使出格鬥技

美女格鬥家山崎桃子小有名氣。（圖／翻攝自＠momochan0910 推特）

圖、文／CTWANT

日本美女格鬥家山崎桃子，本月15日在推特上PO文，表示自己遭到一名喝醉酒的中年男子毆打，不僅慘被破相，眼睛還被打到出現裂孔性視網膜剝離，傷勢不輕，緊急動手術之後，還要靜養。

27歲的日本知名美女格鬥家山崎桃子，日前在推特上發文，說自己在要去便利商店的路上，遭到一名50多歲喝醉酒的中年男子毆打，表示對方突然衝過來抓住她，不但拉扯她的頭髮，還用啤酒瓶往她臉上打，當時附近雖然有路過民眾，卻沒有人對她伸出援手，只是在旁用手機拍下影片，令她相當傻眼。

山崎表示自己雖然是格鬥技選手，身高卻只有150公分，遇襲當下也無法使出格鬥技自保。她在就醫後，被醫生診斷眼部有裂孔性視網膜剝離，需要接受雷射治療，另外還要靜養兩週。

長相甜美的山崎擁有不少粉絲，在得知消息後十分心疼，紛紛在她的貼文下留言：「一定要抓到犯人」、「沒事吧？」替她加油、打氣。

粉絲在山崎推特留言關心。（圖／翻攝自＠momochan0910 推特）

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