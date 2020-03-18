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正妹騎車上路！他轉頭一見秒流口水　快速道路一路追到家…猛撲「摀嘴狂摸」

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▲▼示意圖,性侵,絕望,暴力,家暴,恐懼,情緒,暗,害怕,強姦,虐童,虐待,社會。（圖／取自免費圖庫123RF）

▲陳男騎車見到正妹，竟一路跟回家，再趁機撲上前猥褻對方得逞。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者陳韻如／台中報導

陳姓男子騎車外出，行經西濱快速道路時見到女騎士小乃（化名），瞬間被她的美貌所吸引，竟一路跟著對方返家，隨後趁機上前撫摸對方下體，直到小乃母親從住家出門，陳男才罷手逃離。案經小乃提告，法官依強制猥褻罪判陳男6個月徒刑。

判決書指出，陳男2018年12月底騎車外出，當他行經西濱快速道路某路段時，見到小乃獨自騎著機車，頓時驚為天人，竟一陸尾隨對方回家，趁著小乃停車時，直接衝上前去摀住對方嘴，並在對方掙扎倒地後，伸手順勢撫摸小乃下體，直到小乃母親從住處開門，他才罷手逃離現場。

案經小乃提告，一審法官調閱附近監視器認定陳男犯行，並依強制猥褻罪判他6個月徒刑。然而，檢察官事後以陳男並未向小乃道歉，也未與小乃達成和解為由，認定一審法官判刑太輕，而提出上訴。

不過，陳男事後在二審開庭前與小乃達成和解，並依照和解筆錄履行賠償小乃40萬元，且小乃也表示願意原諒他，二審法官因此認定檢察官上訴無理由，駁回上訴。

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