　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

祥富倒閉早有跡象！旗下八坂員工「2月列3罪狀」　請1天生理假...發薪日傻眼

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

臺北市衛生局公布5家丼飯檢驗結果。（圖／衛生局提供）

▲八坂丼屋。（圖／衛生局提供）

記者周亭瑋／綜合報導

首創「火鍋超市」的祥富水產16日驚傳倒閉，旗下的八坂丼屋與祥順水產也暫停營業。事實上，早在2月底，就有分店副領班透露，公司延後至2月發放年終，結果當月發薪日又公告，因新冠肺炎再延期；同時，她也發現在1月期間請的1天病假，竟被扣了1100元，比一整天的薪水還高。

這名網友在八坂丼屋工作多年，一路從工讀生拚到副領班；怎料，原本熟悉且信賴的職場，陸續出現不合理的狀況，終於在2月底，她忍無可忍發文，細數公司多項「罪狀」。

請繼續往下閱讀...

網友指出，公司原本應該在年前發放年終獎金，結果過完年才甩出一條公告，「因為今年過年提早，人事那邊來不及結算，改2月發放。」

▲祥富倒閉早有跡象！旗下八坂員工。（圖／原po授權引用）

▲老闆娘發出公告。（圖／原po授權引用）

當時，原po不疑有他，也沒有任何異議，好不容易盼到2月20日發薪，沒想到公告又來了，這次是說「因為新冠肺炎，近來公司虧損無法負荷，故延後發放。」

在淚嘆與年終獎無緣沒多久後，網友25日拿到薪資條時，赫然發現少了很多錢，結果打去公司得到的回應，更讓她傻眼，「1月份因為經痛請了一天生理假，被扣1100，加全勤的話總共被扣了大約2100。至於1100這個數怎麼來的？竟是當天700多塊錢的全薪，加上什麼盈餘分紅。」

然而，壓倒她的最後一根稻草，是老闆娘突然下的公文，原po表示，「我大概2月20日左右已將班表排好，並上傳經理，經理也說ok，所以將班表公布給底下正職，但25日老闆娘卻突然公告，3月禁休假日，妳是不是在玩我？我要怎麼跟底下正職開口？再來又說要留職停薪2名，太超過了吧！」

▲祥富倒閉早有跡象！旗下八坂員工。（圖／原po授權引用）

▲她與闆娘的對話。（圖／原po授權引用）

時隔1個半月，她翻出這篇長文，直呼「公司倒了，連僅存的半個月薪水都拿不到，公司不開非自願離職，我也沒辦法拿補助...叫八坂祥順祥富的老闆出來面對！」

而po文也釣出不少前員工，紛紛回應「祥富夢時代店員工+1」、「委屈妳了！快找新工作吧」、「4年前也在板橋八坂工作過，老闆娘認真OOXX，員工飯菜我煮，店裡東西壞了我買材料來修，出勤從無異常，結果年終績效我被打B？跑去找組長討說法，組長也滿頭問號說，送出的時候是打A阿！結果一問之下發現是老闆娘改的，原因是覺得我很閒？X北瞎爆...沒多久我就跟著一坨人一起離職了，真心覺得倒掉不意外」。

ET快訊
iPhone電池壽命大評比！　「續航王」原來是這款
快訊／韓國瑜聲請「停止罷免」　遭法院裁定駁回！
大逆轉！欠繳1.8萬罰款房子被法拍　行政執行署同意「暫緩點交
賣劣質口罩到義大利　陸媒起底是台資企業：讓大陸背黑鍋
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

酒店肉搏戰竟安全下莊！網友戲稱：原來喝咖啡、毒班機更危險

LIVE／藥局衛生所週日不賣口罩　指揮中心14:00最新說明

新聞雲會員好康速報　「T點換東森幣優惠專區」上線囉

給你滿滿的春天！巴西插畫家繪出繽紛花卉裡的多樣女孩

外送員憂送餐成防疫破口　美食外送產業工會疾管署外抗議：急需口罩

祥富倒閉早有跡象！旗下八坂員工「2月列3罪狀」　請1天生理假...發薪日傻眼

祥富水產「登記營業處」大門深鎖！廠商無奈站門外　房東驚曝：老闆平常很古意

粉紅女、厚片女、單身女⋯　當代版「百女圖」翻轉性別刻板

學生口罩在校園賣？校長協會「5理由反對」籲政府應免費發放

旅美妻逃回台灣治療0花費　張競分析：別讓全民當冤大頭　

欠罰單1萬8！房遭法拍賤賣135萬 老母下跪無用...執行官：完全合法

政壇響應戴粉紅口罩！陳玉珍怒批　「沒看到民眾在排隊？覺得很悲哀」

深夜突襲！新iPhone SE正式推出　1.45萬就有蘋果手機5亮點一次看

董事長站前頭！黑人抬棺舞席捲全球 他創「超嗨喪禮」熬成殯葬龍頭CEO

收百萬口罩！下秒取消感謝儀式 德國官方「台灣」卡在喉嚨說不出

Max學媽媽喊爸爸「尊」　遭父母夾攻「搬出房間」換衣服

輔大男駕600萬瑪莎拉蒂載女友 綠燈直行碰撞貪快貨車...車頭毀

《想見你》伍佰真的來唱《Last dance》　2020年李子維 黃雨萱 莫俊傑坐台下一起看！！

丫頭被求婚「沒鑽戒」：不要花那個錢！　騙媽媽「懷孕了」被譙：妳不會幸福的！

記錄生產最美瞬間...過程超催淚 見妻宮縮慘叫他心疼：媽媽辛苦了

酒店肉搏戰竟安全下莊！網友戲稱：原來喝咖啡、毒班機更危險

LIVE／藥局衛生所週日不賣口罩　指揮中心14:00最新說明

新聞雲會員好康速報　「T點換東森幣優惠專區」上線囉

給你滿滿的春天！巴西插畫家繪出繽紛花卉裡的多樣女孩

外送員憂送餐成防疫破口　美食外送產業工會疾管署外抗議：急需口罩

祥富倒閉早有跡象！旗下八坂員工「2月列3罪狀」　請1天生理假...發薪日傻眼

祥富水產「登記營業處」大門深鎖！廠商無奈站門外　房東驚曝：老闆平常很古意

粉紅女、厚片女、單身女⋯　當代版「百女圖」翻轉性別刻板

學生口罩在校園賣？校長協會「5理由反對」籲政府應免費發放

旅美妻逃回台灣治療0花費　張競分析：別讓全民當冤大頭　

聲請停止罷免才9天！韓國瑜遭駁回「關鍵原因」曝光…法院798字揭理由

台積電大漲近7%！台股收盤強彈221點　逼近10600點關卡

李國毅也瘋栗子頭！　新角色造型「剪掉旁分瀏海」紛絲狂讚：好帥

昔日蘋果觸控面板供應商自救　8.4億賣台中西屯廠

7貓棄5星城堡「條狀佔床」揪伴打呼！　媽卑微喊話網笑噴

韓國瑜聲請停止罷免遭駁回　罷韓團體研判他還有動作：來直球對決吧！

劉嘉玲百萬愛馬仕、PP錶上身　防疫造型像麥可傑克遜

酒店肉搏戰竟安全下莊！網友戲稱：原來喝咖啡、毒班機更危險

防疫！東管處10戶外景點控管車流　室內採單一出入口控管人流

魔術假鈔騙很大！台東小貨車駕駛沿路買檳榔換真鈔多家遭殃

潑酸24歲新婚妻「焦黑毀容」　夫：她婚後變香爐！我成綠草原

生活熱門新聞

祥富水產驚傳倒閉！員工怒曝：公司跳票

不只祥富水產！八坂丼屋、祥順也倒閉

祥富水產倒閉　員工曝內幕：鬼扯疫情

避談台灣　德國在台協會遭洗版　

「激情惹火紅口罩」美呆...地點曝光

全台最美高校女神！景美「甜美正妹」許悅奪冠

陳冊房產被查封「罰單秒繳」　父親哭了

突繼承2億！獸醫「成就感莫名消失」

祥富水產倒閉網喊不意外：吃一次就夠了

在美台人確診　住院自費恐100萬

合夥人搬空整間店！知名網紅咖啡廳歇業

德收100萬片口罩避談台灣！他驚「311地震捐款翻版」

德國收口罩避談台灣　名醫：我們不是佛地魔

祥富水產突倒閉　員工曝跡象：年初就裁員

更多熱門

相關新聞

祥富水產大門深鎖　房東驚曝：老闆很古意

祥富水產大門深鎖　房東驚曝：老闆很古意

首創火鍋超市新型態的「祥富水產」16日遭員工爆料，公司不堪長期虧損，16日晚上起暫停營業。不過除了祥富水產之外，同屬集團的八坂丼屋與祥順水產也傳出暫停營業。對此，ETtoday記者前往該公司位於高雄的登記營業處，只見該公司大門已經深鎖，門外則站著幾名錯愕的廠商。

祥富水產食材櫃全空！百貨公司：有接到通知

祥富水產食材櫃全空！百貨公司：有接到通知

祥富水產突倒閉　員工曝跡象：年初就裁員

祥富水產突倒閉　員工曝跡象：年初就裁員

出征星國換德國黃暐瀚：網戰使台惡名昭彰

出征星國換德國黃暐瀚：網戰使台惡名昭彰

祥富水產倒閉網喊不意外：吃一次就夠了

祥富水產倒閉網喊不意外：吃一次就夠了

關鍵字：

祥富祥富水產八坂八坂丼屋員工年終生理假

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

閃亮亮「掉出E級豪球」0修圖照曝！

祥富水產驚傳倒閉！員工怒曝：公司跳票

賈靜雯認了遭背叛！「小三是最要好閨蜜」

出口劣質口罩到義大利　陸媒起底「台資企業讓大陸背黑鍋」

《鬼媽媽》棲玗長髮剪掉了　陽光男孩模樣帥炸

兒欠單1.8萬房屋被法拍　　老母下跪求情但…

不只祥富水產！八坂丼屋、祥順也倒閉

癡情夫不知妻出軌　失蹤4天後成袋屍

祥富水產倒閉　員工曝內幕：鬼扯疫情

劉沛抓出新iPhone SE「唯一缺點」：不該叫SE

跟妻子出門散步「卻遭人持刀狠砍」

即／韓國瑜聲請「停止罷免」　裁定駁回

全球「最安全國家」名單曝！台灣第七

白裙妹IKEA脫光光！豪放掀衣「上面下面全露」照片瘋傳

1萬8罰單未繳房遭法拍　行政執行署深夜回應

更多

最夯影音

更多
欠罰單1萬8！房遭法拍賤賣135萬 老母下跪無用...執行官：完全合法

欠罰單1萬8！房遭法拍賤賣135萬 老母下跪無用...執行官：完全合法
政壇響應戴粉紅口罩！陳玉珍怒批　「沒看到民眾在排隊？覺得很悲哀」

政壇響應戴粉紅口罩！陳玉珍怒批　「沒看到民眾在排隊？覺得很悲哀」

深夜突襲！新iPhone SE正式推出　1.45萬就有蘋果手機5亮點一次看

深夜突襲！新iPhone SE正式推出　1.45萬就有蘋果手機5亮點一次看

董事長站前頭！黑人抬棺舞席捲全球 他創「超嗨喪禮」熬成殯葬龍頭CEO

董事長站前頭！黑人抬棺舞席捲全球 他創「超嗨喪禮」熬成殯葬龍頭CEO

收百萬口罩！下秒取消感謝儀式 德國官方「台灣」卡在喉嚨說不出

收百萬口罩！下秒取消感謝儀式 德國官方「台灣」卡在喉嚨說不出

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面