祥富倒閉早有跡象！旗下八坂員工「2月列3罪狀」　請1天生理假...發薪日傻眼

▲八坂丼屋。（圖／衛生局提供）

記者周亭瑋／綜合報導

首創「火鍋超市」的祥富水產16日驚傳倒閉，旗下的八坂丼屋與祥順水產也暫停營業。事實上，早在2月底，就有分店副領班透露，公司延後至2月發放年終，結果當月發薪日又公告，因新冠肺炎再延期；同時，她也發現在1月期間請的1天病假，竟被扣了1100元，比一整天的薪水還高。

這名網友在八坂丼屋工作多年，一路從工讀生拚到副領班；怎料，原本熟悉且信賴的職場，陸續出現不合理的狀況，終於在2月底，她忍無可忍發文，細數公司多項「罪狀」。

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網友指出，公司原本應該在年前發放年終獎金，結果過完年才甩出一條公告，「因為今年過年提早，人事那邊來不及結算，改2月發放。」

▲老闆娘發出公告。（圖／原po授權引用）

當時，原po不疑有他，也沒有任何異議，好不容易盼到2月20日發薪，沒想到公告又來了，這次是說「因為新冠肺炎，近來公司虧損無法負荷，故延後發放。」

在淚嘆與年終獎無緣沒多久後，網友25日拿到薪資條時，赫然發現少了很多錢，結果打去公司得到的回應，更讓她傻眼，「1月份因為經痛請了一天生理假，被扣1100，加全勤的話總共被扣了大約2100。至於1100這個數怎麼來的？竟是當天700多塊錢的全薪，加上什麼盈餘分紅。」

然而，壓倒她的最後一根稻草，是老闆娘突然下的公文，原po表示，「我大概2月20日左右已將班表排好，並上傳經理，經理也說ok，所以將班表公布給底下正職，但25日老闆娘卻突然公告，3月禁休假日，妳是不是在玩我？我要怎麼跟底下正職開口？再來又說要留職停薪2名，太超過了吧！」

▲她與闆娘的對話。（圖／原po授權引用）

時隔1個半月，她翻出這篇長文，直呼「公司倒了，連僅存的半個月薪水都拿不到，公司不開非自願離職，我也沒辦法拿補助...叫八坂祥順祥富的老闆出來面對！」

而po文也釣出不少前員工，紛紛回應「祥富夢時代店員工+1」、「委屈妳了！快找新工作吧」、「4年前也在板橋八坂工作過，老闆娘認真OOXX，員工飯菜我煮，店裡東西壞了我買材料來修，出勤從無異常，結果年終績效我被打B？跑去找組長討說法，組長也滿頭問號說，送出的時候是打A阿！結果一問之下發現是老闆娘改的，原因是覺得我很閒？X北瞎爆...沒多久我就跟著一坨人一起離職了，真心覺得倒掉不意外」。