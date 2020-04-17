祥富水產「登記營業處」大門深鎖！廠商無奈站門外　房東驚曝：老闆平常很古意

▲營業登記處大門深鎖。（圖／記者吳奕靖攝，下同）



記者吳奕靖、許宥孺、林昱萱／高雄報導

首創火鍋超市新型態的「祥富水產」16日遭員工爆料，公司不堪長期虧損，16日晚上起暫停營業。不過除了祥富水產之外，同屬集團的八坂丼屋與祥順水產也傳出暫停營業。對此，《ETtoday新聞雲》記者前往該公司位於高雄的登記營業處，只見該公司大門已經深鎖，門外則站著幾名錯愕的廠商。

祥富水產突然宣布停業後，紛紛有員工出面爆料指稱，不只年終還沒領到，就連3、4月薪水也都還沒拿到。對此，《ETtoday新聞雲》記者前往該公司八版國際位於高雄的登記營業處，該公司的大門已經鎖上，幾名廠商無奈地站在門外想辦法，而將營業處租給該公司的房東太太也無奈表示，「那個老闆平常看起來滿古意的...」。

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對此，高雄市勞工局表示，「最近兩個月薪資沒有取得的情況，我們一早已經派員去了解，我們希望勞工最基本的勞動權要保障到，比方說應該給付的工資，如果是就此歇業的話，針對資遣費，也要全額給付。」

▲高雄市勞工局針對祥富水產回應。（圖／記者許宥儒翻攝）

勞工局也提到，「據我們所掌握，公司名下約300多位員工，在同一個時間點，如果有解雇的事實、終止勞動契約的事實，確實會違反到我們大量勞工解雇保護法，如果違反相關規定，按照現行法律都是要處分的，違反大解法的話是罰10萬到50萬，其他各條每條都可以裁罰2萬到100萬。」

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