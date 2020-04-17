接通知「來負壓隔離病房上班！」護理師迎「首例確診」怕爆：要先穩住自己

▲護理師被通知到負壓病房上班，一顆心七上八下。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

文／護理師賴頡容

2020年1月24日中午接到醫院打來的電話表示「下午要來負壓病房上班喔！」這時的我從頭涼到腳底，唉！這個年～～難過了，雖說在這之前醫院早有準備，並且要求進駐負壓病房的護理人員必須熟悉穿脫隔離衣流程及安排在職教育，但內心還是十分緊張，一顆心七上八下，我就這樣進入負壓病房了，隨著接觸每一個有發燒﹑呼吸道症狀合併有旅遊史的疑似個案，報告為陰性，解除、環境消毒、出院，不斷的重複這些動作，團隊的同仁們心情跟洗三溫暖一樣。

這天，護理站接到了醫師告知疾管署的檢驗報告，1月31日目前接受隔離的這位先生，被確診為新冠肺炎（Covid－19）的病人。頓時間，我恐慌的情緒全湧上心頭，心中想著這幾天照護的過程是否有遺漏的地方，我會不會傳染給家人，防護措施做得好嗎？但～～我已在戰場上了！

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接下來在負壓病房的日子，配合醫院政策，時不時主管們致電關心，護理部主任親自調度防疫物資，院長送來營養品替負壓同仁們打氣，讓我們負壓工作人員無後顧之憂，因為新型傳染病只能透過電話、監視器以及治療期間來觀察病人，可以感受到病人的忐忑不安，看看周圍的環境是如此的陌生，我告訴病人負壓病房的管制及集中照護的方式，當人身自由被限制時，接踵而來的是更多負面情緒，這位先生顯得焦躁，與護理師的互動不多，多次透過電話主動關心病人，病人說出自己的壓力好大，外面傳的好難聽、家人都受傷了、實在不知道該怎麼辦等等。

▲面對院內首例確診，護理師內心擔憂，但身為護理人員「必須先穩住自己」。（圖／護理公會全聯會授權提供，請勿任意翻攝以免侵權）

病人曾問我難道都不害怕嗎？當然會怕阿！大家都有家人阿，但我怕的是將病毒帶回家裡，影響的層面太廣了，但身為護理人員，我必須先穩住自己，才能幫助病人。治療期間病人意識清楚，生命徵象穩定，配合度佳，我們團隊也開始重視病人的心理支持，告知病人可用視訊跟家人報平安；聽些可放鬆的音樂，團隊成員也不斷給予正向能量，告知會陪著度過危機消滅病毒。

住院兩週之後,終於傳來好消息，病人連續三次採檢的報告皆為陰性反應，胸部X光已無浸潤情形，也可解除隔離；整個團隊都替他開心啊！病人於2月14日出院，出院當天給護理師ㄧ個90度鞠躬道謝，並說辛苦你們了！筆者持續在負壓病房抗疫中，雖然全套的防護裝備讓我汗如雨下，從一開始對Covid-19不熟悉到抗疫成功，台灣的醫護人員是非常棒的，請大家多給我們防疫人員一些讚美，少一些責罵，讓我們更有信心來對抗新型傳染疾病。